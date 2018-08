El Asistente de Google te contará las buenas noticias del día

Google está probando una función experimental en su Asistente, que promete ofrecer un resumen de buenas noticias.

El equipo de Google quiere que las personas reciban una dosis de noticias positivas cada día, para cortar con la avalancha de malas noticias, y no caer en un bucle de pesimismo. La dinámica es simple, el usuario solo debe decir Hey Google, tell me something good, y el Asistente entregará la cuota de buenas noticias del día.

Estas noticias son seleccionadas por Solutions Journalism Network, una organización sin fines de lucro, centrada en dar a conocer el periodismo de soluciones, compartiendo historias que van mas allá de plantear un problema, sino que enfocan la atención en las soluciones.



Así que, las noticias que se compartirán mediante esta nueva función experimental serán aquellas que exponen cómo personas o instituciones están resolviendo determinadas problemas sociales.

Tell Me Something Good es tu dosis diaria de buenas noticias directamente de tu Asistente de Google. Obtenga un resumen de noticias de 2-3 oraciones sobre las personas que trabajan para resolver problemas en nuestras comunidades y nuestro mundo

Por el momento, esta iniciativa solo está disponible para los usuarios de EE.UU, que cuenten con cualquier dispositivo con soporte para el Asistente de Google.

Fuente: wwwhatsnew.com