El ‘biquinazo’ de Anabel Angus revoluciona las redes

La conductora de Calle 7, Anabel Angus, después de la insistencia de sus colegas y de que se viralice el hashtag #AnabelEnBikini en las redes sociales, consiguiendo más de 3.000 likes, obedeció al pedido de su pueblo.

La reina del Carnaval 2015 desfiló en un traje de baño amarillo por la pasarela del programa y causó revuelo en las redes.

Para algunos de sus seguidores, el ‘biquinazo’ dejó sabor a poco, pues la conductora no se quitó el pareo.

Mientras que otros quedaron más que complacidos. “Anita, estuviste muy linda, eres la mejor, siempre con tu sencillez. Lo lindo es que tu esposo Yeyo y tu familia te apoyan, te queremos toda mi familia y yo te seguimos desde cuando estabas en ChicoStation preciosa”, se lee entre los comentarios.

Por su parte, su esposo, Marco Antelo, no quedó indiferente al importante momento de su esposa y le realizó un video de apoyo.

“Es difícil para mí aceptar que hoy es tu ‘biquinazo’, y quiero que sepás que no me importa, que me aguanto, y que vos sos hermosa no por lo que todos van a ver hoy día, sino por lo que yo veo en casa todos los días, y eso es tu alma y tu corazón”, le expresó.

Fuente: sociales.com.bo