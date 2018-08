El caso Medardo Mairena: torturas, cargos falsos y juicio sin garantías bajo el régimen de Daniel Ortega

“Los tres procesados estaban de espalda, cabizbajos. Están afectados, Medardo me preguntó cómo estaba la situación de su familia. Me dijo que está en un cuarto sin ventilar, sin luz, no le permiten salir a tomar sol, están en un cuarto donde hay cucarachas, garrapatas, en una celda de máxima seguridad. Él está separado de otras personas que igualmente están siendo acusadas por asuntos de índole política. Donde él está solo están los tres: él, Pedro Mena y Silvio Pineda. Este último se ha visto involucrado en este caso pero no ha participado en las protestas cívicas, es un ciudadano que estaba movilizándose en determinada zona del país, fue detenido e incorporado a este proceso, dice que no conocía a Mena ni a Mairena”, precisó Montenegro.