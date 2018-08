El ex nuncio de EEUU exigió la renuncia del papa Francisco: lo acusó de haber conocido los abusos del cardenal McCarrick desde el 2013

Un ex embajador vaticano aseguró que él mismo le comunicó sobre el caso y denunció que el líder católico “siguió encubriendo al cardenal ex arzobispo de Washington”, aunque no aportó pruebas al respecto

Papa Francisco

El ex nuncio en Estados Unidos Carlo Maria Viganò, de 77 años, pidió la renuncia del papa Francisco al asegurar que conocía desde junio de 2013 las acusaciones de abusos sexuales sobre el cardenal Theodore McCarrick, quien fue sancionado en junio pasado por el pontífice.

El arzobispo Viganò escribió una carta de 11 páginas que fue publicada por algunos medios de corte conservador en varios países en la que además el prelado acusó a otros miembros de la Curia de formar “un lobby gay” y encubrir las acusaciones contra el cardenal estadounidense.

La carta se basa en acusaciones personales y el prelado no aporta ninguna documentación o prueba de estas.

Carlo Maria Viganò

“El Vaticano no tiene ningún comentario por el momento”, indicó el domingo por la mañana una portavoz del Vaticano desde Roma, contactadas por los periodistas a bordo del avión del papa Francisco que se dirigía a la ciudad de Knock, en Irlanda.

El ex embajador vaticano aseguró que Francisco conoció el caso el 23 de junio de 2013 porque él mismo se lo comunicó “y siguió encubriendo al cardenal ex arzobispo de Washington, McCarrick”.

El pasado junio, McCarrrick, de 88 años, fue apartado del colegio cardenalicio y el papa argentino “dispuso su suspensión en el ejercicio de cualquier ministerio público, así como la obligación de que permanezca en una casa que le será asignada para una vida de oración y penitencia”.

Franisco y McCarrick (AP)

Viganò explica que en 2013 fue el mismo pontífice quien le preguntó: “¿Cómo es el cardenal McCarrick?”, y que el nuncio le informó de que “corrompió a generaciones de seminaristas y sacerdotes y el papa Benedicto XVI le ordenó retirarse a una vida de oración y penitencia”, así como que le informó de que había un informe de todo ello en la Congregación para los obispos.

“Sin embargo, Francisco, hizo de él su fiel consejero junto con Maradiaga (Óscar Andrés Rodríguez, cardenal hondureño). Sólo cuando ha sido obligado por la denuncia de un menor, y siempre en función del aplauso de los medios de comunicación, ha tomado medidas para, así, salvaguardar su imagen mediática”, acusa Viganò.

La carta completa:

El arzobispo italiano consideró que esta carta la ha dictado su conciencia para que se conozca que “la corrupción ha alcanzado la cima de la jerarquía eclesiástica” e insta a Francisco y a todos los implicados en el encubrimiento del caso McCarrick a renunciar.

Viganò destaca que envió varios informes sobre la conducta del entonces arzobispo de Washington pero que fue ignorado por los respectivos secretarios de Estado de Juan Pablo II y Benedicto XVI, los cardenales Angelo Sodano y Tarcisio Bertone.

Theodore McCarrick (AP)

Acusó también al actual arzobispo de Washington, Donald Wuerl, sucesor de McCarrick, de conocer las acusaciones porque el mismo se lo planteó y se dio cuenta de que ya estaba informado.

Viganò lanzó acusaciones contra numerosos prelados pertenecientes al ala más progresista y cercana a Bergoglio como al cardenal Maradiaga y asegura que también tiene “informes” contra el recién nombrado sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano (número tres), el venezolano, Edgar Peña Parra.

El documento, con fecha del 22 de agosto, fue publicado mientras el papa se encuentra en Dublín para el Encuentro Mundial de las Familias y después de que Francisco haya calificado de “crímenes repugnantes” los abusos sexuales cometidos por el clero en Irlanda y admitido el “fracaso” de la Iglesia.

Con información de EFE

