El Gobierno impulsa proyecto de ley de perdonazo tributario

El anteproyecto de ley plantea el perdón de multas e intereses si se paga hasta el 28 de septiembre y reducción de multas en 80% si se cancela hasta diciembre.

Un anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Economía plantea un perdonazo tributario que permitirá la condonación de multas e intereses de deudas impositivas en mora. El documento será analizado la próxima semana en Diputados, informó el presidente de la Comisión de Planificación, Víctor Borda.

El documento al que accedió este medio (versión inicial) señala en su artículo primero que “la presente ley tiene por objeto establecer un periodo de regularización en el pago de deudas y multas de dominio tributario nacional desde su publicación hasta el 31 de diciembre.

En su artículo 2 indica, por ejemplo, que los sujetos pasivos con deudas tributarias a favor del nivel central del Estado “podrán efectuar el pago al contado del tributo omitido y su mantenimiento de valor hasta el 28 de septiembre, sin intereses ni multas por los delitos de defraudación tributaria o aduanera y contravenciones de evasión u omisión de pago”. También quedan exonerados del pago de las multas por incumplimiento de deberes formales consignados en los respectivos procesos de determinación.

El anteproyecto de ley añade que después de vencido el plazo previsto y hasta el 31 de diciembre, quienes tengan deudas podrán regularizar las mismas pagando al contado el tributo omitido y su mantenimiento de valor, sin intereses y con la reducción del 80% de las multas por los delitos de defraudación tributaria o aduanera, contravenciones de evasión u omisión de pago y las multas por incumplimiento de deberes formales.

Por otra parte se estipula que los deudores podrán acogerse a facilidades de pago por el tributo omitido actualizado, sin intereses y con la reducción del 80% de las multas por delitos de defraudación tributaria o aduanera.

Quedarán liberados del pago de intereses y multas adeudadas, los contribuyentes que tengan pagado el tributo omitido actualizado y mantengan deudas por intereses o multas.

Quedan exonerados a su vez del pago de multas por incumplimiento de deberes formales consignados en los procesos de determinación.

También pueden acogerse a facilidades de pago quienes tengan otro tipo de contravenciones con una rebaja de 80%.

El diputado Borda explicó que existen obligaciones que debido a los intereses y la tasa de mora aplicada, se han convertido en deudas impagables. “Los intereses superan al capital y ese es el motivo por el cual se da un determinado plazo para que se condonen esos intereses y la mora que se aplica en materia impositiva y aduanera, sólo se pagará capital”, precisó.

El legislador dijo que desconoce a cuánto ascienden las deudas por impuestos. “No tenemos ese detalle, simplemente se está tratando el proyecto de ley, que nosotros entendemos va a beneficiar a un gran número de contribuyentes que van a poder en esta instancia o perdonazo, si vale el término, evitar que puedan ser embargados sus bienes”, remarcó.

Borda adelantó que el anteproyecto que incluye facilidades de pago para los contribuyentes con deudas será analizado luego de las fiestas patrias.

Página Siete solicitó información al respecto al Ministerio de Economía, pero no recibió respuesta hasta cierre de edición.

En el Servicio de Impuestos Nacionales indicaron que no conocen nada oficialmente.

Programa de 2016

Resultado Con la Ley 812 se beneficiaron 109.279 contribuyentes, de los cuales 105.311 pertenecían al SIN y 3.968 a importadores suscritos en la Aduana.

Con la Ley 812 se beneficiaron 109.279 contribuyentes, de los cuales 105.311 pertenecían al SIN y 3.968 a importadores suscritos en la Aduana. Recursos Con ese programa se recaudó Bs 4.021 millones y con las facilidades de pago, Bs 1.201 millones.

Con ese programa se recaudó Bs 4.021 millones y con las facilidades de pago, Bs 1.201 millones. Nueva norma El anteproyecto de ley de regularización impositiva advierte que el incumplimiento en las facilidades de pago por deudas tributarias dará lugar a la pérdida de los beneficios establecidos en la norma a aprobarse, debiendo pagarse el saldo adeudado sin ningún beneficio.

El anteproyecto de ley de regularización impositiva advierte que el incumplimiento en las facilidades de pago por deudas tributarias dará lugar a la pérdida de los beneficios establecidos en la norma a aprobarse, debiendo pagarse el saldo adeudado sin ningún beneficio. Multas El incumplimiento en las facilidades de pago en este caso dará lugar también a pérdida de beneficios.

Deudas en curso de pago no pagarán intereses

El anteproyecto de ley de regularización impositiva incluye beneficios para las deudas en curso de pago, que recibirán la condonación de intereses y la reducción en un 80% de las multas en función al cronograma que establece su resolución determinativa.

Sin embargo, si el contribuyente cancela al contado hasta septiembre, queda liberado de multas e intereses.

También pueden acogerse al programa, según el anterproyecto, los contribuyentes con deudas tributarias o multas en cualquier estado del proceso en impugnación tributaria o cobranza coactiva.

Incluso se benefician los que tengan facilidades de pago incumplidas, o declaraciones juradas presentadas sin pago o con pagos parciales realizados.

Los contribuyentes que tengan procesos administrativos tributarios impugnados en la vía administrativa o judicial, para acogerse a las facilidades, deberán presentar desestimiento.

En 2016 el Gobierno impulsó la aprobación de la Ley 212 que incluía facilidades de pago con tasa de interés de 4% anual, descuento de multas en 60%. La norma ajustó la metodología de cálculo de deuda tributaria y fijó una tasa de interés de 4% que se aplica en los primeros cuatro años de mora, 6% siguientes tres y 10% desde octavo año.

Las deudasantes de 2015 tendrán facilidades

El anteproyecto de ley que se apresta a discutir la Cámara de Diputados, también establece beneficios para los contribuyentes del régimen general con deudas anteriores al periodo fiscal 2015.

El documento señala que éstos determinarán el IVA, el Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) en forma consolidada con pagos al contado o acogiéndose a facilidades de pago con el importe equivalente al 12% sobre el promedio de los ingresos de las últimas tres gestiones anteriores a la fecha en la que se promulgue la ley.

Cuando el NIT del contribuyente se encuentre inactivo, se tomará en cuenta el promedio de los ingresos de las tres gestiones anteriores a la inactivación.

En el caso de los contribuyentes del RC-IVA con deudas tributarias anteriores al periodo fiscal 2015, podrán pagar al contado un importe equivalente al 4% sobre los sueldos o retribuciones netas recibidas en 2017, señala el anteproyecto de ley.

Quienes no estén inscritos en el padrón de contribuyentes o inscritos en un régimen que no les corresponde y con deudas anteriores a 2015, determinarán el IVA, el IT y el IUE en forma consolidada y podrán pagar al contado un 12% sobre el 9% de la sumatoria de las compras anuales estimadas de las últimas tres últimas gestiones a determinarse mediante declaración jurada.

El anteproyecto aclara que para acogerse a este beneficio, el requisito es inscribirse.

El documento circula en redes sociales y es de conocimiento de contadores y auditores.

Fuente: paginasiete.bo