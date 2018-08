El homenaje que rendirá Dani Alves al vestir el ’13’ en el PSG

FOX Sports Digital

Atrás quedó el número 32 con el que jugó Dani Alves en su primera temporada con el PSG.

Ahora, el lateral brasileño portará el ’13’ y todo tiene una razón: Mario Zagallo.

En una publicación en Instagram, Alves compartió la razón de la modificación de su dorsal en esta temporada 2018-19 con el club parisino, donde el ‘Lobo’ es el causante.

“Para mí, como ustedes saben, las historias importantes son escritas por sus dueños. Las páginas no son lo más importante, sino lo que está escrito en ellas. Siempre he gustado de cambiar mis números para homenajear a algunas personas que de alguna forma me inspiran, personas que tienen mucho significado en mi vida… Esta vez va para nuestro ídolo e inolvidable viejo ‘Lobo Zagallo’… siempre he creído que cualquier homenaje debe hacerse en vida.

Una persona que hace e hizo mucho por nuestro futbol, una persona que sabe lo difícil que es tener éxito en lo que hacemos; y una persona que apoya a otros siempre merecerá mi respeto y admiración”.

Aunque para muchos el número 13 es de mala suerte, para ‘Lobo’ Zagallo es lo contrario; al campeón del mundo con Brasil como jugador y técnico siempre le persigue esta numeración.

La superstición de Zagallo va desde: vivir en planta 13 en un rascacielos en Río de Janeiro, tener una terminación de la placa de su auto con 0013, ir a la escuela donde se graduó como técnico en contabilidad durante 13 años, casarse un 13 de enero, así como usar el dorsal 13 en los momentos más exitosos en su carrera como futbolista.

Otra de las coincidencias es que fue campeón como jugador en 1958 (5+8=13), y como técnico en 1994 (9+4=13).