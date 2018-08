El mal momento de Oriente toca las fibras del plantel

Guillermo ‘Billy’ Viscarra y Yasmani Duk, dos referentes del equipo albiverde, reconocieron que las críticas están golpeando a los jugadores, sobre todo a los jóvenes. Pidieron apoyo al hincha para seguir trabajando.

El momento de Oriente hoy es bastante complicado. La presión no solo apunta a la dirigencia que preside José Ernesto Álvarez, sino también el plantel, que está sintiendo la explosiva bronca de los hinchas por el mal rendimiento. Guillermo Viscarra y Yasmani Duk, dos referentes del equipo, reconocieron la situación y que algunos no la están pasando bien, por eso pidieron cambiar los insultos por aliento y respaldo para salir de esta situación.

Oriente no juega bien, perdió puntos en casa y está relegado en las posiciones del Clausura (tiene 11 puntos, a ocho del líder Royal Pari). Todo eso enfureció a los seguidores, que explotaron el domingo, cuando el equipo empató (1-1) frente a Wilstermann en el Tahuichi, dejando una mala imagen que provocó insultos de grueso calibre, hasta el punto de pedir que se vayan todos, incluida la dirigencia y el entrenador.

Eso caló hondo en el plantel, que reconoció el clima tenso que se vive. “Cada uno de nosotros está presionado porque tiene que mejorar su juego, porque tenemos que conseguir resultados. A nadie le gusta perder, por eso estamos acá para asumir y revertir este momento”, reconoció Viscarra, capitán de los albiverdes.

Efectivos policiales custodian las afueras de la sede de Oriente por seguridad. Foto: Jorge Gutiérrez

Por su lado, Duk también contó que hay jugadores jóvenes a los que la gente no les tiene paciencia. “Entiendo que hay molestia por los resultados, pero tampoco es para que no dejen jugar a algunos chicos, que ni bien toman una pelota, de inmediato los comienzan a insultar. Eso tiene que cambiar para salir de todo esto”, apuntó el delantero.

Viscarra considera que la hinchada tiene que darse cuenta de la forma en que debe apoyar y alentar para convertirse en un jugador más, ya que es muy necesario que este grupo reciba un respaldo total e incondicional de los fanáticos.

Ayer, Duk se dirigió a los hinchas frente a las cámaras, que lo enfocaron en la entrevista que concedió en San Antonio, antes del inicio de la práctica. “Quizás ellos (los hinchas) no saben porque no están en la cancha, pero yo he visto a muchos chicos que los complican cuando los insultan, no los dejan jugar. Hay que mejorar esas cosas porque si todos jalamos para el mismo lado será mejor y podremos salir de este mal momento”, sostuvo el camireño.

Sobre la presión al plantel, la sicóloga Tusnelda Flores se limitó a decir que Oriente es una familia muy grande y que la hinchada es parte de ella, por lo que siempre tiene que apoyar a los jugadores para que ellos ganen mayor seguridad y confianza.

Flores fue contratada por el club refinero hace casi un mes, por lo que recién está recogiendo información inicial de cada uno de los futbolistas que conforman el plantel.

Respaldo al entrenador

Viscarra no dudó en decir que el grupo respalda totalmente el proceso que lleva adelante el técnico Juan Manuel Llop, ante el pedido de renuncia de un grupo de seguidores albiverdes.

“Estamos con el profesor, en todo sentido. Sabemos que tenemos que mejorar y asimilar la idea que él quiere”, dijo el portero.

Para Duk, no es bueno pensar en cambiar de entrenador en este momento porque se volverá a cometer los mismos errores pasados. El delantero considera que si se está buscando una identidad de juego en el equipo no es aconsejable reemplazar entrenador todo el tiempo.

Fuente: diez.bo