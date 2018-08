El misterio del hijo más pequeño de Michael Jackson y por qué nadie habla de él

El día en que casi Michael Jackson lanza por el balcón a su hijo. (YouTube)

Una de las imágenes más famosas y excéntricas de comienzos del siglo XX la protagonizó Michael Jackson en el hotel alemán de lujo Adlon. Su hijo acaba de nacer. De nombre de pila Blanket Jackson, nació el 21 de febrero de 2002 por gestación subrogada. Cámaras, periodistas y admiradores acampaban a las puertas de la fachada del hotel para que Jackson enseñara al hijo que acababa de nacer. Pero en vez de eso, un susto creó la conmoción entre los espectadores, tanto de los allí presentes como de todo el mundo.

En un gesto torpe, Blanket Jackson casi se escurre de los brazos de su padre y cae al vacío desde el balcón de la habitación de hotel. Desde este aterrador incidente y tras la repentina y misteriosa desaparición del artista que revolucionó la música moderna al cantar ‘Billy Jean‘, el mundo entero ha estado obsesionado por el paradero del que es el hijo menor del Rey del Pop. La revista británica ‘Nicki Swift’ ha publicado un artículo en el que desvela alguno de los detalles y datos interesantes sobre la vida de Blanket, quien en febrero de este año cumplió 16 años.

Una madre de alquiler desconocida

“He utilizado un vientre de alquiler a partir de mis propias células de esperma. Ella no me conoce a mí. Yo tampoco”. Así explicaba su padre los detalles de la gestación y nacimiento de Blanket Jackson, un año después de que el niño naciera en el documental ‘Living With Michael Jackson’, en el que la leyenda del pop se abrió sobre el tema. Pero muy poco, tan solo dijo que la madre fue seleccionada por criterios de salud, específicamente su buena visión e intelecto.

Una de las hipótesis afirma que en realidad es hijo de Macaulay Culkin, de ‘Solo en casa’

Sin embargo, han pasado los años y no hay ninguna información pública sobre la madre de Blanket, ni siquiera un nombre en su certificado de nacimiento. Pero en plena era digital, las teorías de los internautas divergen en múltiples sentidos. Un artículo de ‘The Daily Mirrror’ de 2009 postula que se trataba de “una guapa enfermera latina” llamada Helena a la que pagaron 20.000 dólares (17.268 euros aproximadamente) y “colmaron de regalos y gastos de personal para atenderla en todo lo que ella requiriera”. Por supuesto, todo esto es absolutamente especulativo.

Michael no es su padre

El misterio que rodea a la progenitora es del todo extraño. Pero nada comparado a las dudas sobre si Michael es verdaderamente su padre. Una de las hipótesis más absurdas es una que sacó el diario británico ‘The Sun’ en la que se afirmaba que el verdadero donante fue el actor Macaulay Culkin, amigo de Michael desde hace mucho tiempo. El protagonista de la película que todo el mundo ha visto alguna vez en su vida, ‘Solo en casa” (1990) se negó a comentar dichos rumores “por lealtad” a su difunto amigo.

Blanket Jackson en la ceremonia de homenaje a su padre, junto a sus hermanos. (EFE)

En otro revulsivo giro de la historia, el exguardaespaldas de Michael, Matt Fiddes, afirmó en documentos judiciales obtenidos por ‘TMZ’ que el esperma del cantante de ‘Thriller‘ era suyo. “No quiero crear una guerra con los Jackson con algo tan privado, pero estaría dispuesto a someterme a una prueba de paternidad”, añadió. Pues con esas declaraciones, no parecía que fuera realmente en son de paz.

“Manta como bendición”

Durante muchos años, Michael se esforzó por ocultar los rostros de sus retoños delante de las cámaras. El hijo mayor, Prince Jackson, reconoció que fueron ocultados a la luz pública para que “tuvieran su propia vida, y no la de su padre”, según declaró en ‘Los Angeles Times’. “Blanket”, en inglés significa “manta”, por lo que muchos comentaristas en la época pensaron que su nombre de pila venía directamente de la cobertura que Jackson usaba para protegerlo del flash de los periodistas. En realidad, el significado del nombre va mucho más allá.

Al crecer, sus compañeros comenzaron a meterse con él debido a quién era su padre

En ‘Living With Michael Jackson’, el propio padre señala que el apodo hace referencia a “una expresión que usa su familia que significa que una manta es una bendición” y que, por tanto, llamar a alguien “manta” es una manera de mostrar “cuidados”.

De “Manta” a “Bigi”

Pero el apodo de “manta” no duró demasiado. Con el paso de los años, su familia le acabó llamando “Bigi“. Las personas aseguran que fue decisión del propio Blanket la de cambiarse el nombre a raíz de las burlas e insultos que hacían con el suyo original. “Siempre pensó que el nombre de Blanket sonaba estúpido. A su padre le molestaba que pensara eso”, asegura una fuente a ‘Radar Online’. “Al crecer, sus compañeros de escuela comenzaron a meterse con él debido a quién era y a sus celos. Que se llamara Blanket le convirtió en un blanco fácil para los insultos de los demás”.

El nuevo Michael

En un clip de adelanto del documental en homenaje a Michael Jackson ‘Remembering Michael’, el abuelo de Blanket, Joe Jackson, habla sobre el sorprendente parecido de su hijo con el Rey del Pop. “También dijeron que nunca habrá otro Michael Jackson. Yo digo, “Si ya tenemos uno, solo tiene que entrenarse”, comenta el patriarca Jackson sobre las imágenes de Blanket firmando autógrafos. Sin embargo, al poco tiempo se retractó de sus palabras, ya que quiso que los fans de Michael no se hicieran ilusiones y lo más importante, no presionarle por ser el nuevo Michael Jackson.

Fuente: elconfidencial.com