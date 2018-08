El presidente de Bolívar pide a la FBF que vendan su edificio

La FBF debe cancelar a Bolívar la suma de 280 mil dólares por el premio del pasado bicampeonato de 2017. Los ejecutivos de la Federación explicaron que no hay plata.

El presidente de Bolívar, Guido Loayza, fue enfático al afirmar que si la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), no tiene dinero para pagar la deuda que tienen con el club paceño, que vendan el edificio de la exLiga, ubicado en Santa Cruz. La suma que se debe a los académicos es de 280 mil dólares, como premio del Clausura el año pasado.

Los celestes salieron campeones de los dos torneos de 2017, Apertura y Clausura. Durante la pasada convocatoria que firmaron los 12 delegados de los clubes, se acordó que, si algún equipo repetiría el título, la Liga (ahora División Profesional) debería cancelar la suma equivalente al monto que otorga la Conmebol en la primera fase de la Copa Sudamericana.

A Bolívar aún no les cancelaron el premio. Los ejecutivos de la FBF informaron que no hay dinero, para pagar la suma que se adeuda.

“No recibimos ninguna respuesta por parte de la FBF, ellos tienen una obligación con nosotros. No puede ser que porque seamos Bolívar no quieran respetar lo acordado. Si la FBF no tiene plata que venda su edificio”, afirmó Loayza al programa El Equipo Deportivo.

César Salinas presidente de la FBF, por su parte afirmó días atrás que se debe evaluar de donde saldrá el dinero para cancelar a la academia paceña.

“No quiero aventurarme a hablar de ese tema, sí tenemos la solicitud de pago del Club Bolívar; sin embargo, el tema es de dónde saldría el dinero para cancelarles. Los distintos clubes deberán sacar de su presupuesto”, afirmó el mandamás federativo.

El titular académico, entre tanto, explicó que en la convocatoria del 2017, nunca se estipuló que los clubes deben pagar con su dinero el premio acordado. “Que los clubes tengan que aportar para pagar el premio es un invento”, disparó Loayza.

