El SIN llama al diálogo y da cifras de cumplimiento con el Transporte Pesado

El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, volvió a invitar al diálogo al Comité Ejecutivo del Autotransporte Pesado Nacional e Internacional (CEATPENAL) e informó que la Administración Tributaria sigue atendiendo los requerimientos del Transporte Pesado a través de capacitaciones, operativos de fiscalización a actividades económicas que deben dar factura a los transportistas y otras acciones convenidas.

“Los invitamos pues a un diálogo abierto”, afirmó Cazón en conferencia de prensa; e hizo extensiva esta invitación a los gremiales, para quienes sigue vigente el Régimen Tributario Simplificado (RTS), según dispone la norma tributaria vigente.

El Transporte Pesado y los gremiales anunciaron medidas de protesta para este lunes.

Pero Cazón explicó que los contribuyentes del Transporte Pesado pertenecen al Régimen General (RG) y los gremiales, al RTS; por lo que los temas técnicos de carácter impositivo de esos dos sectores se deben tratar de manera separada, porque cada régimen tributario tiene sus propias características.

Desde junio de este año, el SIN invitó en varias oportunidades a CEATPENAL a reanudar las reuniones mensuales y trimestrales, dispuestas en el Acuerdo Final suscrito entre el Transporte Pesado y el gobierno en agosto de 2016; y que CEATPENAL interrumpió de manera unilateral en junio de 2018.

El SIN cumple con el Transporte Pesado

Sólo de enero a julio de este año, el SIN realizó 13.256 operativos de control entre formativos, de control móvil de facturación, intervención por IDF, punto fijo y operativos coercitivos a actividades de venta de combustible, lubricantes, servicios técnicos, repuestos y accesorios, mantenimiento, entre otros que deben emitir factura al Sector Transporte para descargo fiscal.

El Presidente del SIN explicó que la Administración Tributaria cumple con la aplicación de la norma tributaria a todos los contribuyentes.

Por ejemplo, de enero a julio de 2018 Impuestos Nacionales realizó 12.390 fiscalizaciones a los diferentes sectores económicos del país (Comercio, Industria, Petrolero, Seguros, Financiero y otros).

“De ese total —añadió Cazón—, en el marco de la normativa vigente, estamos realizando fiscalizaciones, verificaciones al Sector del Transporte en un total de 699. Es decir, representa apenas el 6%. Por tanto, el Sector Gremial, el Sector del Transporte, en particular, no puede señalar que el Servicio de Impuestos Nacionales le está ejerciendo una presión tributaria fuerte. Porque eso no es verdad. Los datos los dicen”.

Además de enero a julio de 2018, el SIN efectuó 22 cursos de capacitación para el Sector Transporte en todo el país, con la presencia de 552 transportistas y contadores y auditores que prestan servicio de esos contribuyentes.

Además de 10 Jornadas Tributarias para contadores y auditores del Sector Transporte, también en todo el país, con la participación de 291 personas.

De enero a julio de 2018, las gerencias del SIN en Potosí, Oruro, Santa Cruz, Cochabamba y Beni organizaron reuniones mensuales de coordinación, pero esos encuentros solo se realizaron en esos dos últimos distritos.

Satisfacción de CEATPENAL

Por otra parte, el 30 de noviembre de 2017, CEATPENAL expresó en una carta, enviada al presidente Evo Morales, su satisfacción con el trabajo de coordinación que lleva a cabo el SIN.

“Y aquí está la firma, justamente, de Juan Yujra —dijo Cazón—; y ahora resulta que el señor Juan Yujra plantea estas movilizaciones, siendo que hay una carta acá, en la que felicita el trabajo de Impuestos Nacionales”.

La autoridad también recordó que como producto del trabajo coordinado entre el SIN y la dirigencia del Transporte Pesado la Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 10-0019-16 del SIN, en 2016, que identifica las compras de bienes y servicios que se consideran vinculadas con la actividad del Transporte Interdepartamental e Internacional de pasajeros y carga, para ser computadas como Crédito Fiscal.

Es decir que el Transporte Pesado puede presentar para el descargo del IVA facturas por la compra de combustible, lubricantes, servicios técnicos, repuestos y accesorios, mantenimiento, facturas por pago de seguros, servicios de transporte y hospedaje, dotación al personal (compra de alimentos y bebidas para personal dependiente).

Además de la adquisición de activos (compra de muebles para oficina y equipos de computación), alquileres, servicios básicos de las oficinas, servicios administrativos, material de limpieza, compra de material de construcción (para construcción y mantenimiento de oficinas y garajes) y otros.

CEATPENAL interrumpió el diálogo

Desde junio de 2018, CEATPENAL rechazó en reiteradas oportunidades la convocatoria al diálogo del SIN y optó por la vía de la protesta junto con los gremiales.

Mediante una carta, fechada el 17 de agosto, el CEATPENAL rechazó una nueva convocatoria al diálogo de la Administración Tributaria, que debía llevarse a cabo aquel día por invitación de la Presidencia Ejecutiva del SIN.

En su misiva, el CEATPENAL dijo que “tenemos a bien rechazar dicha invitación al señor Édgar Tola a la reunión convocada por su autoridad”, porque “nos vemos impedidos de asistir a cualquier reunión de manera individual sin la presencia del máximo ejecutivo gremial don Francisco Figueroa”.

Pero esa ruptura se remonta al 14 de junio de 2018, cuando CEATPENAL comunicó al SIN su decisión de no asistir más a esas reuniones, y desde entonces tampoco acudió a las invitaciones de la Administración Tributaria para reanudar el diálogo.

Pero en reiteradas oportunidades el SIN volvió a comunicar a CEATPENAL su predisposición para continuar con las reuniones técnicas y en ningún momento dejó de cumplir con el Acuerdo Final, suscrito hace dos años.

Por ejemplo, en junio de 2018 las Gerencias Distritales del SIN de Oruro, Pando, Tarija y Potosí organizaron las reuniones mensuales, pero las dirigencias del Transporte Pesado en esos departamentos no acudieron a la cita. Solo hubo una reunión en Beni.

En el curso de este año, las Gerencias Distritales del SIN también enviaron notas a las dirigencias del Transporte Pesado en sus respectivas regiones para coordinar eventos de capacitación sobre temas tributarios; pero muchas de esas solicitudes aún no tienen respuesta.