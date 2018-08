El Vice admite que los militares fallaron; anuncia reforma y seguimiento civil a la Casa Militar

El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que los militares fallaron en el trabajo de seguridad asignado a la Casa Militar, por lo que en adelante habrá un “seguimiento civil” de sus tareas, en el que incluso participará personalmente.

Consideró además que hay más de un responsable en el caso del robo (por 16 horas) de la medalla y la banda presidencial la noche del 7 de agosto, para quienes demandó una “sanción drástica”, tanto en la justicia militar como en la justicia ordinaria.

El ahora exteniente del Ejército Juan de Dios Ortiz Blanco, a quien robaron ambos símbolos presidenciales cuando ingresó a un prostíbulo en El Alto, es procesado por este caso en la justicia ordinaria, mientras que el exjefe de la Casa Militar, general Alberto Mancilla, fue sometido a la Justicia Militar.

“Aquí ha habido un relajamiento injustificable, para mí criminal. El relajamiento en la Casa Militar es criminal, nos ha hecho daño a todo el país, no solamente al Gobierno, al país, y entonces eso exige un conjunto de medidas drásticas que las ha tomado el Presidente”, anunció durante una entrevista en el programa “Esta casa no es hotel” que se transmite por la red ATB.

Dijo que estas medidas incluyen la supervisión civil de las labores de la Casa Militar, que hasta ahora se encontraban bajo responsabilidad prácticamente exclusiva de los uniformados.

“Estamos confiando en los militares para que nos cuiden al Presidente y resulta que no ha funcionado bien; entonces reforma total, reorganización total de la Casa Militar, los mejores oficiales en seguridad presidencial (…) Es una estructura militar, pero tiene que haber un seguimiento civil y eso es lo que hemos pedido ahora a los ministros de Gobierno y de Defensa. Si bien esto responde a la institucionalidad militar, como ha fallado, ahora tiene que haber un seguimiento “, anunció.

Dijo además que en adelante se elegirán a los mejores oficiales por puntuación y desempeño y “no el hijo del general, no el ahijadito”.

“Aquí me vienen los mejores militares, los mejores oficiales y me cuidan bien al Presidente, me cuidan bien el Palacio y me cuidan bien las insignias presidenciales. Si no quieren hacer eso pueden irse a otra función, pero aquí estarán los mejores y permanentemente vamos a hacer seguimiento con el ministro de la Presidencia (Alfredo Rada) y yo también, personalmente, para que ese tipo de cosas no se vuelva a repetir”, insistió

Opinó además que en este caso hay más de un responsable y pidió para ellos una “drástica sanción” por el daño que este hecho causó al país. “No se justifica y no puede tener perdón, ni en el orden militar ni en el orden judicial, en ambas esferas, la justicia militar y la justicia ordinaria”.

El Vicepresidente dijo que si bien la Casa Militar funcionaba bajo la disciplina militar y en coordinación con el Ministerio de la Presidencia para coordinar la agenda oficial, los ministros fueron respetuosos del trabajo castrense.

“Los ministros han sido muy cuidadosos y respetuosos de la jerarquía militar, del orden militar, del protocolo militar, pero está claro que no fue correcto, de que no nos podemos confiar. Hemos sido muy confiados de que la estructura funcionara bien y no ha funcionado bien, no estaba funcionando bien. Pues bien, ahora los vamos a hacer funcionar bien y vamos a colocar a la mejor gente”.

Durante la entrevista, García Linera expresó en reiteradas oportunidades su indignación por la forma en que fueron robados los símbolos presidenciales.

“Está en los genes de uno (el respeto a los símbolos patrios y presidenciales) y vienen unos tipos a tratarla como si fuera un trapo y una corcholata de una cerveza, es que esos tipos no merecen absolutamente ningún respeto, ningún perdón, ninguna compasión y que se sometan a la sentencia de la Justicia Militar y a la sentencia de la Justicia Ordinaria “, opinó. (20/08/2018)

La Razón Digital / Baldwin Montero / La Paz