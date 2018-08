Elmer Hermosa: Son 3 o 4 contratos con el Gobierno, no tenemos preferencia

Tras la crítica en la que se vieron envueltos por las declaraciones de halago al presidente Evo Morales y los contratos de presentaciones para el Gobierno, el integrante de los Kjarkas, Elmer Hernosa, atendió a Los Tiempos y respondió a la controversia.

La agrupación, que se adjudicó al menos cinco contratos del Ministerio de Comunicación y de Culturas, por más de 448.000 mil bolivianos asegura que no tiene preferencias a la hora de ser elegidos. Sobre el tinte político del que fueron acusados, Hermosa, asegura que no es militante del Movimiento Al Socialismo (MAS), pero admira el trabajo de Morales.

Los Tiempos accedió, a través del Sicoes, a un contrato adjudicado a Los Kjarkas para la composición de la canción de los “logros del Gobierno”, ¿se trata de la cumbia “Bolivia dijo no … te vayas Evo”?

– No, para nada. No hemos compuesto ninguna canción partidista, estamos prohibidos. (Sobre el contrato) No, es falso o tendría que alguien firmar eso o hacer un acuerdo, como Kjarkas no lo hemos hecho.

Hay adjudicaciones al grupo que superan los 170. 000 bolivianos. ¿Cuántos contratos fueron adjudicados a ustedes, cuál es la posición del grupo al respecto?

– Fácil es ver en los eventos. El señor Presidente tiene varios, como Kjarkas nos han contratado no una vez, serán tres o máximo cuatro veces; pero no a todos los eventos como dicen. En los eventos (pequeños) está el grupo Arawi, pero Kjarkas va a los eventos grandes tal vez por lo que somos representantes de Bolivia, nos invitan, no podemos rechazar porque es nuestro Presidente y merece mucho respeto. Nosotros no ganamos de Bolivia.

¿Hay alguna preferencia?

– Todos los grupos han tocado para el Gobierno, en alguna ocasión, todos. Pero Kjarkas canta y critican, nosotros no podemos pertenecer a ningún grupo político, no tenemos esas preferencias como nos dicen.

La declaraciones de Gonzalo Hermosa fueron criticadas…

Admiramos al Gobierno por todo el trabajo que han hecho y Gonzalo ha dicho la verdad, yo le aplaudo a Gonzalo por ese su discurso, porque por primera vez no se ha callado, no ha tenido pelos en la lengua para decir lo que es, y tampoco quiere decir con eso que es masista. Él tiene derecho de opinar, no puede callar.

Nosotros estamos en muchas guerras, estamos lidiando con el reggaeton, estamos pidiendo otras cosas y ahora nos están volviendo políticos, nos dicen que el Presidente nos ha dado plata para un teatro… era para todos los artistas y no se ha logrado.

Entre nosotros nos estamos comiendo y otros están creciendo pero nos da mucha pena que el cochabambino, sobre todo, es así. Se quiere hacer un estadio y critican que parece una salteña…Me da vergüenza ser cochabambino.

¿Qué opina sobre la repercusión de los últimos hechos que los vinculan con el MAS?

– En ningún momento Kjarkas o Gonzalo Hermosa ha dicho que pertenecemos al MAS, Gonzalo como cualquier boliviano buscamos lo mejor para nuestro país, pero nosotros no pertenecemos a ningún partido político.

Estamos con el que hace buenas cosas para el país, con el Alcalde que haga buenas cosas también para Cochabamba y le vamos a aplaudir sea de derecha de izquierda y Evo ha hechos cosas buenas para nuestro país, hay carreteras, etc.

Los Tiempos / Jessica Vargas