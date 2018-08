Emma Thompson se arrepiente de haber hecho dieta (y lamenta sus consecuencias)

La actriz reconoce que le hubiese gustado contar con las herramientas necesarias para enfrentarse a las continuas exigencias de la industria de Hollywood.

Desde la distancia, Emma Thompson parece una actriz inquebrantable. Y lo es, pero que sea fuerte no implica que no se haya sentido vulnerable en momentos puntuales de su existencia. Nos lo confirmó hace unos meses cuando expuso, sin ambages, el sufrimiento que le había causado el affaire de su exmarido, Kenneth Branagh, con la actriz Helena Bonham Carter durante la grabación de Frankenstein.

Pero aquel episodio durísimo para Thompson endureció a la actriz y permitó que su relación con el actor Greg Wise, con el que se casó en 2003, mutase en un compromiso sólido, pero cambiante. “Los matrimonios mueren, pero después reviven. He aprendido a no preocuparme cuando parece que una relación se está enfriando: volverá a estar bien si te implicas con ella. Ahora, la relación que tengo con mi marido es diferente a la que tenía cuando nos conocimos. Y eso es lo increíble del amor”, ha confesado la actriz al periódico The Guardian.

Sin embargo, Thompson no se siente tan optimista cuando mira hacia el pasado y recuerda las exigencias de una industria que asume que todas las mujeres que aparecen delante de la pantalla deben tener una talla 36. “La dieta j**** mi metabolismo y le hizo estragos en la cabeza. He luchado con esta industria multimillonaria toda la vida, pero me hubiese gustado saber algo más, antes de tragarme su basura. Me arrepiento de haberme puesto a dieta”, ha reconocido.

Pero la actriz aun conserva la esperanza, a pesar de la realidad machista que sigue imperando en la industria del cine mainstream. “Hollywood está cambiando. [El movimiento] #MeToo ha sido un momento de claridad maravilloso. Cuando era una mujer joven, los hombres de la industria lo intentaban continuamente. [Pero] yo siempre fui capaz de decirles de no, y ellos se lo tomaron como una respuesta. Con lo que las mujeres jóvenes tienen que lidiar me aterroriza”, ha zanjado.

