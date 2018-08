En Bolivia 21.000 personas viven con el VIH

Datos estadísticos revelan que los casos de VHI/Sida en nuestro país se han incrementado, actualmente son 21.000 personas son las que viven con el virus, 20.596 han sido diagnosticadas, hay 15.653 estimados vivos con VIH, 7.556 tienen el tratamiento antirretroviral (TAR) y 3.960 personas tienen la carga viral suprimida.

El Doctor Edgar Valdez, Director del Instituto para el Desarrollo Humano Bolivia, indicó que los casos están concentrados entre jóvenes de 15 y 35 años. Asimismo el eje troncal reporta la mayoría: 46. 7% Santa Cruz, 21.1% La Paz, 18.8% Cochabamba, 3.4% Oruro, 3.3% Chuquisaca, 2.7% Beni, 2.1% Tarija, 1.5% Potosí y 0.5% Pando.

“Las personas que envejecen y tienen el VIH son más vulnerables porque su reserva fisiológica disminuye, con el aumento del riesgo de incapacidad, una pérdida de resistencia y una mayor vulnerabilidad, siendo mayor la morbilidad y mortalidad” indicó Valdez. Pese a este dato adverso, para el 2020 se estima que la población con VIH será mayor de los 50 años.

Los Adultos mayores tradicionalmente no son considerados como población expuesta y como no se sienten en riesgo, no se realizan la prueba del VIH. Las pruebas rápidas para la detección del virus en la sangre están disponibles en todos los centros de salud.