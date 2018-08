En Italia están impactados con Cristiano Ronaldo

EFE

El mundo del deporte italiano está aprendiendo a conocer de cerca al portugués Cristiano Ronaldo, fichaje estrella de Juventus en el último mercado, y está particularmente impactado por la atención con la que cuida su forma física.

Cristiano, que dejó el pasado julio al Real Madrid para firmar con la Juventus a cambio de 112 millones de euros, disputó el sábado su segundo partido oficial con los turineses y, a la espera de que lleguen los goles, causa sensación con sus métodos de entrenamiento.

La leyenda portuguesa se estrenó la semana pasada en el triunfo por 3-2 de Juventus en el campo del Chievo Verona y disputó el sábado su primer partido ante la afición del Allianz Stadium, en un encuentro terminado 2-0 a favor de la “Vecchia Signora”.

En ambos duelos Cristiano, que lleva poco más de quince días trabajando con el resto de sus compañeros, realizó unas prestaciones positivas y rozó el gol en varias ocasiones, sin tener todavía la alegría de conseguirlo.

En Juventus no tienen duda de que los goles no tardarán en llegar y, mientras, disfrutan de un Ronaldo que no para de estudiar el nuevo estilo de fútbol que se juega en la Serie A.