En La Asunta reciben a bala a erradicadores

Hay un movimiento “armado y organizado” en el municipio paceño de La Asunta, donde fueron heridos por impacto de bala dos oficiales de la Policía que custodiaban la erradicación de la coca ilegal que se siembra en esa zona; también se reportó 11 detenidos.

“Reportaron de La Asunta dos militares heridos de nuestra Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y 11 detenidos de grupos armados que defienden la coca ilegal que hay en esa zona”, dijo el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.

“Son personas interesadas en que nosotros no ingresemos, no las tenemos identificadas plenamente, sin embargo, el pasado viernes se hizo una intervención en el lugar y se detuvo a dos personas que portaban dinamitas, cartuchos de escopeta y armamento. Estos sujetos estaban junto con el grupo que disparó en contra de los dos tenientes. El viernes se hirió a uno en el brazo derecho y al otro hoy (ayer) en la muñeca derecha”, informó a La Razón el comandante del Comando Estratégico Operacional (CEO), coronel Jorge Román Castañón.

Cuando los erradicadores intentaban ingresar a la comunidad de San Antonio del municipio de La Asunta, ubicado a 210 kilómetros al noreste de La Paz, fueron recibidos con disparos, por esto, los miembros de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) reaccionaron con armas de fuego. Esta actitud, según el jefe militar, hace suponer que en la zona se creó un movimiento “armado organizado” que busca frenar la erradicación.

Trabajo. “El trabajo continuará; no vamos a permitir que gente interesada en la ilegalidad no nos deje trabajar porque es una política de Estado que se mantendrá en La Asunta. Toda esta coca ilegal se supone que va al narcotráfico porque no va al mercado legal”, señaló ayer el jefe de la CEO.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que existen grupos armados en los Yungas que son “contratados” para resistir la erradicación en esta región. La investigación se la remitió a la Fiscalía.

