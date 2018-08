Encarcelan a mujer por estafa millonaria a más de 20 personas, la acusada fue detenida en EEUU y remitida a Bolivia

Encarcelan a mujer acusada por estafa millonaria a más de 20 personas

La acusada decía a sus víctimas que tenía proyectos con el Estado y requería dinero para realizar inversiones.

Foto ilustrativa.

La Paz, ANF. – El Juzgado Segundo de Sentencia de La Paz dispuso este viernes la detención preventiva de Mónica Yanet C. V. en el penal de Miraflores porque está acusada de estafar gran cantidad de dinero a más de 20 personas.

La acusada fue detenida en Estados Unidos y luego remitida a Bolivia porque tenía orden de captura internacional. La Fiscalía imputó a la mujer por los delitos de estafa y estelionato.

“La señora estafaba a mucha gente, les decía que tenía una adjudicación de proyectos con el Estado y que solo necesitaba dinero para comprar equipos, de esa forma han caído muchas personas. Al momento suman por lo menos dos docenas de víctimas y lo que sabemos es que estafó más de un millón de dólares”, informó Leopoldo Ramos, abogado de las víctimas.

La imputada no quiso entrar en detalles del caso y se limitó a decir que no fugó a Estados Unidos. “No he huido, sólo me fui porque aquí estaba muy difícil” la situación, sostuvo.

Una de sus víctimas afirmó que la acusada la estafó 86.500 dólares. “Me dijo estoy haciendo inversiones de licitaciones con el Estado, podrías darme el dinero y yo te daría una ganancia mensual del 4%, puedes poner en anticrético tu casa y yo te haré ganar”, relató.

Agregó que entregó el dinero a esta mujer porque la conoce desde hace 30 años y confiaba en ella.

Otra de sus víctimas, de sexo masculino, indicó que la sindicada operaba con una “socia”, identificada como Sandra V. O., quien cumple al momento una condena en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.