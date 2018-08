El padre del confeso asesino reveló que su hijo tenía una relación tormentosa con su esposa

Escritor de libros para salvar matrimonios asesinó a su esposa

Derek Medina escribió “Cómo salvar tu matrimonio” y mató a su esposa

Derek Medina, conocido escritor hispano de libros de autoayuda, asesinó a su esposa en 2013. Minutos después del asesinato subió a su cuenta personal de Facebook la fotografía del cadáver de la mujer en modo público.

Según su declaración, el hecho se dio tras las constantes discusiones que tenía con Jennifer Alonso, su esposa. Poco después del asesinato, colocó en la descripción de su post que, precisamente por soportar golpes suyos, había llevado a cabo la acción.

“Mi esposa me estaba pegando y no voy a tolerar más este abuso por lo tanto hice lo que hice. Espero que me entiendan”.

Una de las razones que causaron asombro tras el asesinato fue que Derek Medina había escrito un promedio de seis libros de autoayuda donde brindaba consejos a parejas de casados. Entre sus publicaciones, figuran “Cómo salvé la vida de una persona y su matrimonio”. Medina contó que ambos discutieron en una habitación del segundo puso cuando él tomó una pistola y le apuntó. Después, ella salió de la habitación y luego regresó para decirle que lo iba a dejar. Entonces él bajó y se pelearon en la cocina, cuando ella empezó a golpearlo y a amenazarlo con un cuchillo. Finalmente, Medina le disparó entre seis y ocho veces a su esposa hasta matarla en la casa donde vivían juntos, al sur de Miami.

Fuente: diariocorreo.pe , laorquesta.mx