Esta vez Jéssica Suárez sí habló

Ángela Calderón

Jéssica Suárez se confesó en el programa Recalculando conducido por Paola Justiniano, Dica Rodríguez y Nadia Eid, en EL DEBER Radio. Y ¿saben qué? ¡Se destapó!

La conductora de TV habló sobre su compromiso con el modelo y actor argentino-boliviano Benjamín Lukovski. Después de los rumores acerca de que la pareja habría terminado, la rubia afirmó que siguen comprometidos y que aún no tienen fecha de boda.

El compromiso y su actual relación

Contó que desde principios de año, Benjamín vive en Nueva York (EEUU), y que en el tiempo que llevan de relación (un año y dos meses) se han tratado de ver todas las veces posibles, como por ejemplo Miami. “Los momentos para vernos son de viernes a domingo, a veces me toca viajar y llegar en un vuelo directo a El mañanero. Son sacrificios que hacemos ambos”, contó la exreina de Santa Cruz de la Sierra.

La joven confesó abiertamente que la pedida de mano fue “un momento de locura y desesperación”, porque ambos están enamorados y ya quieren vivir juntos. Pero también expresó: “No vimos el detrás ‘de’ el proceso que teníamos que llevar. Creo que él estaba muy entusiasmado para que me vaya a vivir allá (EEUU), pero uno tiene que cumplir ciclos, obligaciones, contratos…”.

Jéssica dijo que sí se ve viviendo en el exterior, pero no precisamente en Nueva York. “Me gusta mucho lo que hago y para poder irme de aquí tengo que tener algo solvente o algo seguro, y en ese estamos”.

“Creo que lo estamos llevando con calma, no me quiero apresurar a que las cosas se den lo antes posible. Estoy cultivando la paciencia, porque llegan esos arranques… me voy, me quedo, ¿qué hago?, ¿que hacemos?”, agregó.

Dijo que “cuando se tratan de estas decisiones que son tan importantes en tu vida, tenés que tomarlas con calma, porque el día de mañana te podés arrepentir”.

Sobre Ronico

En el programa los oyentes y seguidores de las redes sociales le hicieron preguntas, una de ellas sobre su relación, de dos años, con el conductor de TV Ronico Cuéllar. ¿Qué le vio?, le consultaron. Ella respondió que antes era incómodo hablar del pasado, pero ahora “ya no lo es” y reveló que todo “el mundo” le había hecho esa pregunta.

“Creo que las personas superficiales podrían ver lo físico, yo no. Para mí una persona que tenga el tiempo y dedicación para conquistarme, vale la pena”, dijo sin profundizar sobre el tema.

La TV y sus proyectos

Lleva más de dos años en la pantalla chica y afirma que ha crecido personal y profesionalmente. “De alguna manera en este trabajo estás más expuesta y te trae más beneficios a la vida, porque la gente o las empresas te contratan y tenés trabajo extra”, contó.

La ‘mamá leona’ está en una etapa de ahorro y de aprovechar el buen momento. “La televisión para algunos es pasajera y uno tiene que saber aprovecharla. En un futuro no voy a ser la Jéssica rubia y despampanante”, agregó.

De aquí a unos años se ve con su propio programa en el que se sienta cómoda. “Ya pasé por todas la etapas e hice programas de entretenimiento y de noticias, y digo: ¿qué más me falta?”. A la srta. Calendario EL DEBER 2013 le encantaría tener hijos, pero no tiene apuro. “Dos y ojalá que sean mujeres”, aseguró.

Se considera una persona hogareña y que disfruta de su familia y de su mascota, y para mantenerse con su silueta espectacular practica ‘just body’.

Jéssica Suárez junto a la conductora de Recalculando, Paola Justiniano

Fuente: sociales.com.bo