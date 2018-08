Esteban Pogany: “El rol del arquero cambió radicalmente”

Pogany imparte su experiencia a los preparadores de arqueros de Bolivia. Dicta cursos de capacitación en Cochabamba con el aval de la FIFA y apoyo de la FBF.

El argentino Esteban Pogany, a quien la FIFA presenta como la Leyenda, dio cátedra en todas las clases que impartió en un curso dedicado a preparadores de arqueros y que finalizarán este viernes en Cochabamba. Pogany compartió en Bolivia con niños y adultos dedicados al fútbol. La capacitación es avalada por la FIFA con apoyo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

PFBF: ¿Cómo se han desarrollado los diversos cursos en Bolivia?

EP: Estamos haciendo un curso muy intensivo, los muchachos están de lunes a viernes dedicados a esto, por la mañana tres horas de teoría y por la tarde algo parecido, de esa manera vamos a trabajar en todo lo que toca con el arquero desde los cuatro o cinco años hasta el alto rendimiento con los profesionales.

Pogany dando clases teóricas en Cochabamba. Foto. Prensa FBF

¿Quién es Esteban Pogany?

Muy buena pregunta, antes que nada soy un deportista, desde muy chico me sentí así. Me gustaba jugar muchos deportes, básquet, tenis, natación, finalmente fui jugador de fútbol y arquero durante 23 años en forma profesional en mi país. Actualmente soy instructor FIFA, trabajo también en Lanús, laburé por siete años con los juveniles de la AFA, entrenando sub-20, sub-17, sub-15 y la mayor.

¿De su época de jugador que halagos tiene?

Son muchos, tengo un récord porque jugué en los cinco grandes del país. En Independiente once años, en San Lorenzo, Racing, Huracán, Boca Juniors y me faltó River, el hecho de haber jugado tantos años fue porque soy un deportista. La condición física y perseverancia me permitió mantenerme, ahora trato de trasladar esa experiencia en cancha sumado a todo lo que aprendí en cursos y teoría.

Pogany en pleno trabajo de campo. Imparte instrucción a tres niños. Foto. Prensa FBF

¿Cómo cambió el fútbol de antes al de ahora?

Cambió radicalmente con la regla del pase atrás. Antes el arquero participaba entre 15 a 20 veces por partido, hoy alrededor de 70 por cotejo. Lo otro que cambió es la forma en que se juega. Hoy el golero tiene 70 por ciento de juego con los pies y 30 por ciento con las manos, eso marca claramente las necesidades que tiene el arquero en cancha.

¿Cómo encontró a los entrenadores de arqueros en nuestro país?

Como punto de partida me parece excelente la iniciativa de la Federación, la FBF convocó a todos los entrenadores del país, no es frecuente eso y que estén todos, hay una gran predisposición. Estoy seguro que van a salir cosas buenas, entre la Federación y los profesionales a quienes se ha convocado.

¿Cree que se trabaja bien con los arqueros en el fútbol boliviano?

Creo que sí están preparados. Este curso les sumará muchas cosas positivas. Quiero decirles que fue un gusto estar aquí, vine hace algunos años a jugar un partido cuando querían que La Paz no sea más sede de los partidos de eliminatorias. Llegué con Maradona y jugamos ante el equipo del presidente (Evo Morales). Hemos aportado un granito de arena para que la selección mantenga su sede.

