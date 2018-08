Estudio revela las seis cualidades más requeridas por los empleadores

Campaña promoverá valores culturales en el trabajo

Una encuesta realizada por Oxfam en las ciudades de La Paz y El Alto revela las conocimientos más valorados en el ámbito laboral, y asimismo las cualidades que más requieren los empleadores cuando buscan nuevos trabajadores.

El estudio se denomina “Efectos de la interculturalidad en la gestión de recursos humanos en empresas de La Paz y El Alto y su incidencia en la productividad y/o desempeño laboral”.

El mismo se realizó con una muestra de 71 empresas en los rubros de comercio y reparación de vehículos, industria manufacturera, transporte y almacenamiento, construcción, actividades financieras y de seguros, actividades de alojamiento y de servicios de comida, suministro de electricidad/gas y empresas públicas.

Según el estudio, las habilidades más requeridas por los empleadores son: actitud al tipo de trabajo, disciplina, compromiso, puntualidad, disposición a aprender, y trabajo en equipo.

Los resultados muestran que al momento de elegir a sus candidatos, los empleadores no toman en consideración el aporte de sus rasgos culturales, sino que ponderan solamente la experiencia previa, conocimiento técnico de las tareas, capacidad de resolver problemas, buen trato al cliente y con sus pares, entre otros.

“Las empresas ponderan las habilidades sociales, aquellas relacionadas con las actitudes hacia el trabajo, habilidades que pueden ser aprehendidas paulatinamente por los jóvenes. En este aspecto vemos un vacío importante en las empresas, pues estamos convencidos que la capacitación con enfoque intercultural puede mejorar la empleabilidad de los jóvenes de ascendencia indígena”, destacó Waldo Jacinto Yucra, Coordinador operativo del proyecto.

Asimismo, se destaca que las habilidades socioemocionales, conocidas como habilidades blandas en el mercado laboral, son altamente apreciadas por los pequeños, medianos y grandes empresarios en Bolivia. De acuerdo al estudio realizado, la mayoría de los empresarios las prioriza por encima de las habilidades técnicas o los conocimientos de su personal.

Habilidades blandas son la capacidad de una persona de relacionarse con otros y consigo mismo, comprender y manejar las emociones, establecer y lograr objetivos, tomar decisiones autónomas y confrontar situaciones adversas de forma creativa y constructiva.

La “hora boliviana” y otros conflictos internos

Durante las entrevistas, los empleadores destacaron tres problemas que enfrentan las empresas en la gestión de Recursos Humanos: la puntualidad, el ausentismo y el trato interno y con los clientes.

El estudio destaca que existe una tendencia generalizada a llegar al trabajo al límite del tiempo o con un retraso, algo que es asumido como parte inherente a la cultura laboral informal de algunos rubros específicos, la denominada “hora boliviana”.

Un segundo problema relacionado con los retrasos, pero que tiene mayor incidencia en el desempeño laboral y en la productividad de las empresas, tiene que ver con el ausentismo que adquiere distintos alcances, magnitudes y repercusiones de acuerdo al tamaño y sector.

Un tercer conflicto destacado por las empresas es el establecimiento de relaciones armónicas en el personal y entre el personal y los clientes y usuarios.

Género

Según los datos recogidos en el estudio, se observa que hay un reconocimiento explicito de situaciones de trato desigual de manera abierta, o discriminación cuando un empleado es nuevo (sea hombre o mujer), bajo el nombre conocido de “derecho de piso”.

Si bien existen algunas preferencias declaradas abiertamente por parte de los empleadores al momento de definir una contratación, en función a ciertos mitos sobre algunas características o habilidades asignadas de acuerdo al sexo, estas preferencias no implican necesariamente un comportamiento de discriminación sistemático.

El estudio destaca que existe una preferencia en la contratación de varones, para trabajos como: Obreros en planta, choferes, recepcionistas nocturnos en hoteles y camareros. Por otra parte, existe una preferencia en la contratación de mujeres para trabajos como administración, repostería, cocina y restaurantes

Respecto a la reproducción de patrones patriarcales en las diferencias de género en el lugar de trabajo, esta no fue evidente dentro la relación laboral, aunque es posible que pueda encontrarse estos patrones de comportamiento en las relaciones interpersonales de los empleados fuera del trabajo.

Cómo consiguen trabajo

De los resultados obtenidos en la encuesta se destaca que solamente un tercio de los encuestados ingresó a su puesto de trabajo a través de un proceso de convocatoria y un 48% aproximadamente lo hizo por recomendación o invitación personal.

Se comprobó que las empresas otorgan más peso a la entrevista que al curriculum.

Salarios insuficientes y multiempleo

En el trabajo de campo se pudo evidenciar que un 45% de los encuestados declaró percibir un salario menor a sus necesidades de ingreso familiar, es decir que solamente el 55% considera su salario como suficiente.

“Ante un contexto de falta de oportunidades de empleo digno y perspectivas de largo plazo, los jóvenes se ven en la obligación de desarrollar estrategias de multiempleo temporales para completar su ingreso requerido”, destaca el estudio.

Conocimientos no explotados

El estudio destaca que los jóvenes poseen saberes, conocimientos y habilidades técnicas aprendidas en el ámbito familiar, que no son utilizadas ni al momento de insertarse laboralmente, ni una vez que son empleados, debido a que ellos perciben que éstas no son valoradas socialmente.

La encuesta permitió identificar que el 61% de los jóvenes trabajadores tiene al menos un saber o conocimiento no formal, adicional a la profesión u oficio acreditado mediante el sistema de educación formal. Sin embargo, solo el 27% de estos trabajadores declaró aplicar estos conocimientos en su lugar de trabajo, es decir que el 73% de los trabajadores que respondieron la encuesta, tiene algún conocimiento o saber no formal que no aplica en sus lugares de trabajo, lo que implica que los empleadores no están utilizando ese conocimiento presente en sus trabajadores.

“Llama especialmente la atención que en su mayoría las empresas no se interesan por conocer si sus trabajadores cuentan conocimientos, habilidades o competencias en áreas complementarias a las requeridas en el cargo para el cual fueron contratados”, sostuvo Kyra Hamann, Asesora técnica del proyecto.

Interculturalidad

En el estudio se destaca que la inclusión de la intereculturalidad en la contratación y en la aplicación de políticas internas en las empresas en Bolivia es aún incipiente.

Si bien entre algunas de las hipótesis del estudio se destaca que la“capacitación con enfoque intercultural puede mejorar la empleabilidad de los jóvenes de ascendencia indígena”, sus resultados muestran que tanto durante el proceso de selección de personal, así como en el día a día las empresas no consideran esta variable.

Campaña “Tu Diferencia Suma”

Oxfam, la Fundación Compa, e Infocal lanzan la campaña “Tu Diferencia Suma”, que busca impulsar los valores culturales bolivianos y las habilidades socioemocionales en el ámbito laboral, con el fin de incrementar la productividad.

“Tu diferencia suma” es un mensaje para las bolivianas y bolivianos, así como para los empresarios. Se trata de una iniciativa innovadora en América Latina que vincula las los valores culturales con las necesidades productivas del país”, indicó Jean-Alexandre Fortin, Coordinador de proyectos Oxfam.

(Con información de nota de prensa de Oxfam)

Fuente: erbol.com.bo