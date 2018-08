Evo advierte que se revertirán tierras si falta caña en el norte paceño

Así lo manifestó ayer durante el inicio de la zafra del ingenio San Buenaventura

Un sueño de los productores del norte paceño que data de hace 60 años se concretó ayer con el inicio de la primera zafra comercial de la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba); sin embargo, surge también en torno a una advertencia que dio el presidente Evo Morales, que pidió que se asegure la caña o si no el Estado revertirá las tierras.

Con una capacidad de procesamiento de 2,5 millones de toneladas de caña por año y de producir 1,2 millones de quintales de azúcar por año, la planta procesará este año 194.969 toneladas de caña y producirá 306.225 quintales de azúcar. Trabajará entre un 10 y un 30% de su potencial. “Si no nos garantizan materia prima, obligado el Estado va a recuperar tierras y plantar caña para que nuestra industria siga creciendo”, dijo Morales.

La inversión de este proyecto asciende a $us 263 millones, de los que $us 174 millones se destinaron a infraestructura y $us 89 millones a desarrollo agrícola. Expresado en hectáreas, la capacidad de procesamiento es de más de 8.000 ha, siendo que hasta el momento solo se logró la siembra de 1.000 ha. “No tenemos la cultura de plantar caña, pero debemos aprender, porque es un mercado seguro. (Más aún) Estamos ingresando al negocio del etanol”, añadió Morales.

El gerente general de Easba, Ramiro Lizondo, reconoció que los ingenios privados les llevan como “60 años de ventaja”, pero dijo que los resultados se verán en los próximos años.

Destacó que en su etapa de prueba, Easba generó 8.134 quintales de azúcar en 2015; 109.464 quintales en 2016 y 163.000 quintales en 2017. Mencionó el aporte de 50.000 t de caña de productores locales.

