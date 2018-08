Evo dice que la UMSA está dominada por la derecha y Albarracín le manda a profesionalizarse

Un duro cruce se produjo entre el Presidente boliviano y el Rector de la UMSA de La Paz.

El rector de la UMSA contestó un tuit del presidente Morales.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó hoy que la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) se encuentra dominada por la derecha al mando del rector Waldo Albarracín, cuando antes esta casa de estudios superiores era un baluarte contra los golpes militares.

“Hoy, duele ver a la universidad paceña dominada por la derecha al mando de Waldo Albarracín”, señaló Morales en su cuenta de Twitter, a momento de recordar cuando la universidad paceña fue tomada por la dictadura de Hugo Banzer Suárez.

Ante esto, Albarracín no se quedó callado y señaló que “una persona que no sabe lo que es una profesión (en referencia a Morales) no tiene por qué hablar de las universidades”.

En contacto con Cabildeo, Albarracín señaló que Morales desearía que el Rector de la UMSA sea alguien “dispuesto a amarrarle los zapatos” y que por eso es normal que se sienta incómodo ante una autoridad que “hace respetar la autonomía universitaria”.

El Rector de la UMSA, además, señaló que el Presidente es como “un burro hablando de orejas” cuando acusa a otras instituciones de ser de la derecha y señaló que le puede demostrar que la verdadera derecha está en el Gobierno.

“Estoy en condiciones de demostrarle que su Gobierno es de derecha, no por las palabras, sino por las acciones, porque un gobierno de izquierda no ejecuta, no hace ejecuciones sumarias y respeta los derechos humanos”, dijo.

Oxígeno / La Paz