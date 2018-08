Evo fija cinco ejes para crecer y casi asegura segundo aguinaldo

El vicepresidente habla de un ‘pentágono productivo’ para hacer crecer la economía. Esperan llegar a entre $us 50.000 y 70.000 millones del PIB en 2025

EL DEBER

A lo largo de los últimos años, el Gobierno ha ido redirigiendo sus metas para lograr aumentar la producción y favorecer un mayor crecimiento económico. Ayer, durante el discurso por el 193 aniversario de Bolivia, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que había una orientación de cinco ejes a los que denominó ‘Pentágono productivo’ que está haciendo realidad esta progresión económica.

Asimismo, resaltó los logros realizados hasta ahora, con su plan económico, favorecido por la nacionalización de los recursos naturales y ratificó su confianza de que a fin de año se pagará el segundo aguinaldo.“Lo que en definitiva está revolucionando la base económica de Bolivia es el Pentágono productivo, definido por la industrialización de los hidrocarburos, el litio, las energías, la economía digital y los usos médicos y agrícolas de la energía nuclear”, señaló la segunda autoridad.

García enumeró subsectores y subproductos como la exportación de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y urea, plásticos duros, Gas Natural Licuado (GNL), gas congelado, etc. En economía digital, detalló las telecomunicaciones, software, mecatrónica, etc. Y los subproductos del litio.

Casi garantizado

Por su parte, el presidente Evo Morales señaló que con las cifras positivas de los últimos meses, los trabajadores podrán beneficiarse con el pago del segundo aguinaldo que se aplica cuando la economía crece un 4,5% en 12 meses, de junio a junio. “El PIB (Producto Interno Bruto) trimestral en 2017 fue del 3,43%. En 2018, el PIB trimestral llegó al 4,44%, lo que significa del año pasado hasta ahora, un crecimiento del 1%. Yo estoy casi segurísimo, tomando en cuenta ese esfuerzo de los trabajadores, que el segundo aguinaldo está casi garantizado”, manifestó.

Destacó las cifras de la inversión pública y que para este año está programado gastar $us 7.492 millones, con un crecimiento del 18% en relación con 2017. Los aportes en las Administradoras de Fondos de Pensiones de $us 15.830 millones hasta 2017 y de los $us 10.261 millones de reservas internacionales en 2017.

Con estas cifras, García Linera se animó a propiciar que para el bicentenario de Bolivia (año 2025), el PIB boliviano llegará a $us 70.000 millones. “Yo soy más cauto. Seguro que al 2025 tendremos un PIB mínimo de $us 50.000 millones”, rectificó Morales en su intervención.

Privados resaltan inversión

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Marco Antonio Salinas, se mostró inclinado a rectificar algunas de las medidas económicas del Gobierno y propuso trabajar con núcleos empresariales “sin los cuales no se podrá llegar al crecimiento que ellos dicen”.

Por su parte, Luis Barbery, presidente de la Federación de Empresarios de Santa Cruz, destacó las cifras de inversión pública que eran auspiciosas. “Otra de las cosas importantes es que se hará crecer la frontera agrícola hasta 8 millones de hectáreas. Eso es muy importante, ya que además de garantizar la soberanía alimentaria vamos a tener una fuente importante de recursos para exportar, para mantener la economía del país”, señaló.

Sobre el segundo aguinaldo, dijo que lo justo sería que se pudiera discriminar por sectores a los que pueden pagar. “Los que no puedan, no ponerlos contra la pared de esa manera porque la parte financiera para algunos sectores es muy difícil”, añadió. Acerca de este tema, Salinas dijo apoyar a la Confederación de Empresarios Privados, que expresó sus dudas sobre las cifras del Instituto Nacional de Estadística para calcular el crecimiento.

Fuente: eldeber.com.bo