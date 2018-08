Evo propone una Ley contra la mentira para autoridades y medios

El primer mandatario lanzó la idea en Sucre. Considera que es una buena iniciativa para complementar la Constitución Política del Estado. También habla de una norma para sancionar la flojera

Lanzó su propuesta en la capital del Estado. El presidente Evo Morales considera necesaria una Ley que sancione la mentira en Bolivia. Estaría dirigida a autoridades del sector público y a medios de comunicación. Considera que es una complementación a la Constitución Política del Estado (CPE).

“El Ama Sua (No seas ladrón), Ama Llulla (no seas mentiroso) y Ama Quella (no seas flojo) está constitucionalizado, ya hicimos una ley, ley contra la corrupción, estoy pensando, tal vez hay que preparar una ley contra la mentira, como sancionar al mentiroso, sea autoridad o medio de comunicación, un reglamento a la Constitución, contra flojera, no sé como vamos a hacer otra ley, pero falta complementar la Constitución”, dijo durante un acto público en Sucre.

El jefe de Estado reiteró que la embajada de Estados Unidos (EEUU) en La Paz tiene afanes conspirativos. Explicó que el encargado de negocios Bruce Williamson instruyó a sus funcionarios conseguir documentos de alcaldías, gobernaciones y la administración nacional para tergiversarlos y usarlos contra las autoridades del MAS.

“La última instrucción del encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos fue que saquen documentos, firmas, hermano alcalde, gobernador, cuídense, porque tienen instrucción para sacar información, tergiversar y atacarnos, y a quienes saquen eso, les van a pagar otra plata, como sueldo”, sostuvo.

Morales también habló de un reglamento o norma para sancionar después la flojera. Recordó que el país cuenta ahora con una norma contra la corrupción, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

“Yo voy a morir anti-imperialista, saben por qué, no solamente por las políticas económicas, varias veces Estados Unidos intentó hacer desaparecer a Bolivia”, agregó, reiterando que el Gobierno está informado de los planes de la embajada estadounidense.

“Sigue con planes de conspiración, a la derecha les paga, quiere convulsionar como en Nicaragua, como en Venezuela, porque ya no puede haber golpe militar, congresal o judicial, entonces ven cómo convulsionar el país, enfrentar al pueblo con nuestro proceso”, dijo.

Evo concluyó indicando que “la derecha no tiene convocatoria, pero cuando con sus mentiras nos confunden, con nuestra gente son hartos, sin nuestra gente no son nada la derecha. Hay que ser muy responsable para ver estos temas”, en referencia a los colectivos del 21F.

