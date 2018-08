Ex estratega de Evo pide al Gobierno no ser alarmista ni victimizarse ante las ‘noticias falsas’ y la posverdad

Reapareció en un aula de la UMSA. Wálter Chávez, quien fuera hombre cercano al MAS y a Evo Morales, recomienda al Gobierno no alarmarse ni victimizarse ante la existencia de Fake News (noticias falsas) y la posverdad (realidades en base a mentiras).

“El poder no sabe defenderse y entonces llora y grita porque no sabe defenderse, pero debe crear ideología dominante”, reflexionó el estratega de las campañas electorales exitosas del oficialismo.

Enfatizó que es responsabilidad de quien gobierna y tiene el control del poder estar cinco o diez pasos adelante de las ‘Fake News’ y de los trolls. Recordó que quien está en función de Gobierno cuenta con las herramientas para crear realidades, anulando esas supuestas amenazas en redes.

“Esto no se soluciona con 100 guerreros digitales. Yo, en las responsabilidades altas que tuve, nunca tuve miedo a las Fake News ni a un troll (…) El poder se gana con lucha y la lucha es cruenta”, arengó el ciudadano peruano, que fue acusado de hechos de terrorismo en su país.

Reveló que tiene muy poca estima por la oposición porque no lucha y advirtió que el MAS incurre ahora en “excesiva polarización“. Criticó que no se cree ideología dominante desde el poder y considero que de no hacer eso, el oficialismo o cualquier proyecto político cae.

Calificó como una “sangría” que se lo exponga a Evo Morales a una cuenta en Twitter, porque a su juicio, se lo está llevando a “un lugar que no es él”. Enfatizó que teniendo un 70 por ciento de respaldo, el jefe de Estado no debió incurrir en redes sociales, en las que, evidenció, errores ortográficos, de concordancia e incluso de historia, que hacen evidente que no escribe sus posts.

