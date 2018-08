Exigen investigación a dos empresas

Denuncias. Las empresas cuestionadas dejaron inconclusas dos obras millonarias en Bolivia.





El escándalo por corrupción más sonado de los últimos tiempos en Argentina, conocido como los “cuadernos de las coimas”, que involucra a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner alcanza a dos empresas que se adjudicaron contratos con el Gobierno de Evo Morales, y que en ambos casos abandonaron las obras adjudicadas. Entre las empresas implicadas en la red de corrupción se encuentran investigadas la española Isolux-Corsán Corviam, que dejó abandonadas a la hidroeléctrica Miguillas y la carretera Ixiama-San Buenaventura, además del consorcio argentino-boliviano (Ar.Bol) que no concluyó la construcción de la vía Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey adjudicada por un $us 234,9 millones.

Vinculación. El senador Yerko Núñez insistió en sus denuncias en sentido que dos de las empresas implicadas en el escándalo de corrupción de los “cuadernos” o Lava Jato en Argentina también operaron en Bolivia: ellas son Ar.Bol y la española Corsán-Corviam. Las dos tienen algo en común, no cumplieron los contratos que firmaron en Bolivia, dejaron obras inconclusas, desaparecieron de la noche a la mañana e intentaron legalizar la corrupción: firmaron y protocolizaron los documentos sobre las coimas que pagaron por cada obra que se adjudicaron. “Desde el año 2016 he denunciado el cobro de “comisiones” para que la Corsán-Corviam se adjudique proyectos. A pesar de que cada denuncia ha estado debidamente respaldada con la presentación de la documentación pertinente, una vez más denuncio que el Fiscal General del Estado hasta la fecha no ha hecho nada, lo que ha ocasionado enormes pérdidas económicas al Estado Boliviano. Lamento que el jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas, Gabriel Herbas, quien tampoco ha hecho nada, indicó.

