Eximen de culpa al Procurador por caso Quiborax; oposición apelará

La Fiscalía desestimó la denuncia en contra del procurador general del Estado, Pablo Menacho, y otras cinco personas (ministros, fiscales y una exautoridad), acusados de haber realizado una “pésima defensa” del Estado en el caso Quiborax.

El expresidente Carlos Mesa calificó como “una aberración jurídica”, que la Fiscalía de La Paz haya desestimado la denuncia contra el procurador general, Pablo Menacho; el ministro de Minería, César Navarro; el ministro de Justicia, Héctor Arce; la exministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, y los fiscales Edwin Blanco y Fabio Maldonado, en el caso Quiborax.

La denuncia por el delito de incumplimiento de deberes fue realizada por los diputados Wilson Santamaría, Rafael Quispe y Grover Huanca, quienes presentarán hasta el viernes una objeción a la resolución del Ministerio Público.

La denuncia se sustentaba en el hecho de que Bolivia tuvo que pagar 42,6 millones de dólares a empresa la chilena Quiborax, después de un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por haberle expropiado sus concesiones para la explotación de ulexita en el salar de Uyuni.

Para los denunciantes, las autoridades acusadas realizaron un mal trabajo en defender al Estado, porque no conciliaron el litigio con un monto menor de pago, dejaron filtrar información a la empresa Quiborax, aceptaron levantar procesos penales contra representantes de la firma chilena en Bolivia y, además, pactaron un acuerdo dándose la mano con esa compañía.

La resolución fiscal señala que “no se cuenta con suficientes elementos necesarios para tomar una decisión, toda vez que el presente caso sólo señala aspectos subjetivos de posibles conductas ilícitas inciertas que carecen de certeza”.

El expresidente Carlos Mesa sostuvo que la actuación del Ministerio Público es irresponsable, porque no se puede separar el proceso, es decir que se exima a unos de culpa, pero a otras autoridades gubernamentales —como ser él— quieren instaurarles un juicio de responsabilidades.

“El caso Quiborax no pude separarse. Si se hace una investigación, qué pasaría si la Fiscalía de La Paz llega a una conclusión contraria de la que hace y desarrolla el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”, declaró Carlos Mesa a radio Compañera.

ANÁLISIS

César Cabrera. Abogado constitucionalista

“El Ejecutivo ha copado el Órgano Judicial”

Si no se ha unido el proceso, la respuesta es solamente a la denuncia de los diputados. Tendrán que hacer algo parecido a la desestimación que se ha dispuesto cuando corresponda resolver.

Si es que se hubiera acumulado (los procesos), los dos se rechazan, se desestiman; pero si no es así, procedimentalmente deben dar respuesta también a la denuncia del expresidente Carlos Mesa.

La norma no es concreta y no me parece coherente que lo mantengan a Carlos Mesa y no los procesen a los otros, que eran los directos operadores, porque un ministro es el colaborador directo de un presidente.

Hay que ser claros, estamos en un escenario donde el poder Ejecutivo ha copado el Órgano Judicial y con ellos el Ministerio Público y el Fiscal General, de tal forma que deben obedecer la decisión política también.