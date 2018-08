Experto advierte que no existe política de salud en los penales, solo repartidores de recetas

Remarcó que no existe una política de prevención ni epidemiológica en las cárceles que diga cuál es el problema de cada centro penitenciario





Ref. Fotografia: Internos del penal de San Pedro. Foto: ABI

El médico forense especialista en Derechos Humanos del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la violencia del Estado (ITEI), Marcelo Flores, advirtió que en el país no existe una política de salud penitenciaria, y que por este motivo teme que la situación de la salud en los centros penitenciarios no cambie en el futuro.



“No ha cambiado (el tema de la salud) y no pienso que cambie en el futuro próximo porque no existe una política de salud penitenciaria, (lo que se hace) es poner un médico ahí y que atienda cosas como dolor de estómago, dolor de cabeza, resfríos comunes”, dijo Flores a ANF.

Remarcó que no existe una política de prevención ni epidemiológica en las cárceles que diga cuál es el problema de cada centro penitenciario, si tiene o no la suficiente cantidad de baños, buscar distribuciones adecuadas para la población penitenciaria, para tratar que las enfermedades no se diseminen.

“Lo más básico que hace el Estado es poner un médico y que el médico se encargue de todo prácticamente y generalmente no se puede hacer eso”, enfatizó.

Fuente: eldia.com.bo