El humor negro no es del agrado de Facebook. La red social ha comenzado a asignar un puntaje de reputación a sus usuarios. De esta manera, pretende predecir su nivel de confiabilidad con una escala del 0 al 10, según ha informado The Washington Post (WP).

La empresa de Mark Zuckerberg anunció a principios de año que realizaría encuestas a sus usuarios para calificar por nivel de confianza a los medios de comunicación. Una medida que surgió a raíz de los escándalos de Cambridge Analytica y del caso Russiagate, ya que han puesto a la plataforma en la mira de la justicia tanto en Estados Unidos como en Europa. Sin embargo, nada se había dicho sobre tomar una medida similar con respecto a sus usuarios.

De acuerdo con WP, el sistema de calificaciones fue desarrollado durante el año pasado. Dichas evaluaciones de reputación forman parte del esfuerzo de la red social para luchar contra las noticias falsas, ha afirmado Tessa Lyons, la gerente de producto a cargo de combatir la desinformación, en entrevista con el medio estadounidense.

Una de las principales fuentes de la plataforma para detectar noticias falsas son sus propios usuarios. Sin embargo, así como las llamadas falsas que se realizan a los servicios de emergencia como el número 911, las personas comenzaron a reportar algunos contenidos como falsos sin ser cierto, compartió Lyons.

No es raro que las personas nos digan que algo es falso simplemente porque no están de acuerdo con la premisa de una historia o porque intencionalmente intentan perjudicar a un editor en particular.

¿Cómo califica Facebook la reputación de la credibilidad de sus usuarios?

La gerente aclaró que el puntaje entre 0 y 1 no pretende ser un indicador absoluto de la credibilidad de una persona y que tampoco hay un solo puntaje de reputación unificado que los usuarios tengan asignados. El puntaje, entre otras medidas como la de calificar la credibilidad de los medios, tiene como objetivo predecir si vale la pena hacer caso o no al reporte que hacen los usuarios sobre un contenido supuestamente falso.

Los criterios en los que se basa Facebook para realizar dicho puntaje no fueron revelados. Al respecto, Claire Wardle, directora de First Draft, un laboratorio de investigación dentro de la Escuela Kennedy de Harvard que se enfoca en el impacto de la desinformación y es un socio de verificación de hechos de Facebook, dijo a WP:

No saber cómo [Facebook] nos juzga es lo que nos hace sentir incómodos. Pero la ironía es que no pueden decirnos cómo nos están juzgando, porque si lo hacen, los algoritmos que construyeron serán burlados.

Facebook cuenta con algoritmos y un equipo de personas que verifican y buscan contenidos falsos. Si bien los reportes de usuarios son otra de las fuentes en las cuales confía para dicha labor, lo que Lyon señala es que el puntajeasignado a los usuarios sirve para ahorrarse el tiempo y el esfuerzo de revisar los reportes que puede predecir son falsos. Para la red social, la calificación de la reputación de la credibilidad de los usuarios servirá como la moraleja del cuento clásico de Pedro y el lobo.

Fuente: https://hipertextual.com