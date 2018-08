Fernanda Maida, una voleibolista de exportación

La voleibolista valluna María Fernanda Maida Eterovic ingresó en la historia grande de este deporte en Bolivia: a sus 20 años recibió una importante beca estudio-deporte en la Universidad de Alabama Birmingham, en Estados Unidos, siendo el fichaje más importante del país.

Desde el club Olympic, su entidad formativa, Maida dio el importante salto hacia la institución estadounidense, donde no solamente estudiará la carrera de Administración y Gestión Deportiva, sino que también podrá subir y perfeccionar su nivel de voleibol.

“Una universidad (de Estados Unidos) me contactó y me ofreció una beca deportiva por el vóley por cuatro años. Me pagaron el pasaje para venir a visitar y acepté. Ahora jugaré las ligas universitarias acá, donde hay un alto nivel deportivo, de administración de eventos deportivos y además conocer y aprender más sobre todo lo que voy a llegar a experimentar”, comentó Maida en contacto con Los Tiempos desde Alabama.

El pasado jueves, “Fer”, como se la conoce en el mundo del voleibol local y nacional, emprendió viaje para cumplir con su objetivo de estudiar y optimizar su juego, situación que además abrirá puertas a otras deportistas nacionales.

Luego de la disputa de los XI Juegos Suramericanos, Maida consolidó este objetivo que venía forjando desde hace un tiempo atrás.

Aunque inicialmente se dijo que podría reforzar a Olympic en la Liga Superior rama femenina de noviembre, finalmente Maida no podrá hacerlo por un compromiso con la universidad.

“No, lamentablemente hay un reglamento estricto que no me permite (jugar en otros clubes), y también por el miedo a lesionarme y no poder cumplir con mi contrato en la universidad”, aclaró la voleibolista.

A su turno, Alejandro Giménez, entrenador y formador de la jugadora valluna, elogió la llegada de Maida a una liga universitaria en Estados Unidos, siendo éste el producto del trabajo de Olympic.

“Sentimiento de tristeza porque se fue, pero alegría porque sabemos que va a crecer”, dijo Giménez.

“ES UNA GRAN OPORTUNIDAD”

“Esto significa oportunidad, pasión y amistad, ya que este deporte me abrió tantas puertas y lo llegué a disfrutar y amarlo por lo lindo que es, también porque gracias a este deporte conocí a muchas personas, con las cuales estoy totalmente agradecida”, sostuvo Fernanda Maida.

En su carrera, Maida logró dos Ligas Superiores con Olympic, una decena de títulos locales y representó a Bolivia en vóley de playa en los II Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjín 2014 y los XI Juegos Cocha 2018.