Fierro será operado en Argentina y es baja por ocho meses

Una ruptura de los ligamentos cruzados alejará al delantero cruceño de las canchas. Este martes, el futbolista en compañía de uno de los médicos de Bolívar, viajará a Argentina para someterse a una cirugía.

De seis a ocho meses es el tiempo estimado que el delantero de Bolívar, Juan Eduardo Fierro, estará fuera de las canchas. El ariete sufrió la ruptura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda la semana pasada durante un entrenamiento.

El delantero contó a Diez.bo que la operación será el miércoles en Argentina en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Este martes, el futbolista en compañía de un integrante del cuerpo médico viajará hacia el vecino país.

Sus compañeros en el ataque celeste, William Ferreira y Marcos Riquelme le dedicaron sus goles el domingo en el Hernando Siles. Foto. APG

“Me siento muy triste, no pensé que me tocaría atravesar por una lesión así, en lo personal estoy muy apenado. Agradezco a mis compañeros por el apoyo, también a mis amigos y familiares, pero es un momento muy duro para mí”, manifestó con la voz entre cortada.

Fierro contó que, en toda su carrera de futbolista, atravesó por varias lesiones, pero nunca como la que le toca vivir hoy. “Como jugador uno siempre está expuesto a lesiones. En distintas épocas de mi vida me tocó superar duras lesiones, pero esta será la primera vez que este tanto tiempo lejos de las canchas”, acotó.

Fierro se suma a los lesionados Diego Bejarano, Mauricio Prieto, Martín Smedberg, y Fernando Laforia.

Fuente: diez.bo