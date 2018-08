Gabriela es Rosa de la pantalla chica

Famosa. La actriz integra el elenco de ‘Despéiname la vida’.

Su sueño de ser niña se le cumplió. Gabriela Sandoval siempre soñó con ser famosa, estar en un escenario, actuar y estar rodeada de reflectores.

Poco a poco fue cosechando lo que sembró desde jovencita, ahora es una de las integrantes de la telenovela “Despéiname la vida”, de la red Unitel. Ella encarna a Rosa una mujer que luce pelo rojo, se viste de una forma extravagante y esconde secretos. Todo eso hicieron que Gabriela se gane el cariño de los televidentes, quienes donde la ven no dudan en pedirle una foto o un autógrafo. Conozca un poco más de la vida de esta destacada y alegre actriz.

¿Hace cuánto que está en el mundo de la actuación?

Desde niña amaba la actuación y siempre quería dedicarme profesionalmente por eso entré a la Escuela Nacional de Teatro y desde ahí gracias a Dios no paré, hice muchas obras de teatro y se puede decir que de manera profesional llevo 10 años en la actuación.

¿Gabriela y Rosa tienen algo de común?

Gabriela y Rosa tenemos en común el gusto por la moda, el vestirnos diferentes, el atrevernos a ser diferentes y no igual a los demás y el ser alegres también; la verdad es muy divertido encarnar a Rosa porque ambas nos parecemos, claro que yo Gabriela no escondo secretos y misterios como Rosa (risas).

¿Alguna anécdota que le haya pasado grabando?

Mi personaje no quiere a Danitza (Susi Diab) y teníamos que hacer una escena en que nos mirábamos con rabia pero las dos nos matábamos de risas de nuestras caras y fue muy divertido pero al final lo logramos.

¿Se imaginó alguna vez estar en una novela?.

Desde niña siempre lo decía porque me encantaba mirar las novelas mexicanas y brasileras, crecí viéndolas de hecho en el 2015 alcé vuelo y me fui a Río de Janeiro en busca de mis sueños y lo hice en el mejor momento de mi carrera teatralmente digo y en otro país tan grande como ese yo hice algunos trabajos en la Tv Globo la mayor emisora de novelas en Brasil, pero hacía de extra, alguna vez secundarios y claro uno quiere más, siempre un papel importante y por cosas de la vida me quebré el brazo, volví a Santa Cruz y aquí estoy en Despéiname la vida.

¿Alguna vez se ha topado con alguien igual que Rosa?

No todavía, me encantaría conocer a alguien parecida a Rosa. Alguien que haya escapado de su casa y que no ve a su familia hace muchos años, debe ser muy doloroso. Rosa lo compensa siendo divertida.

Cuando no graba ¿qué hace Gabriela?

Mirar la novela, leer mis guiones, salir con mis amigas. Adoro ver película.

¿Grisel y Gabriela cómo se llevan ya que pasan mucho tiempo juntas?

La verdad que fue una química increíble desde el comienzo. Después que grabamos las primeras escenas juntas en La Paz nos fuimos la dos solas a comer empanadas tucumanas y al Prado, era como si fuéramos amigas de toda la vida y en nuestro día a día nos hemos hecho buenas amigas también, así que cuando grabamos es súper natural porque me gusta escucharla a Grisel y a Anamary, las adoro a las dos.

¿Qué dejo Gabriela por la novela? Hacer novela es sacrificado pero cuando yo hago algo me entrego completamente y para mí la actuación lo es todo y es a lo que estoy concentrada al 100 por ciento y si tengo que dejar algo por la actuación lo hago.

¿Qué le dicen cuando la ven en la calle?

Si es increíble, gritan Rosaaa o Anameeeerrryy 😊y los niños se vuelven locos con Rosa también se me vienen muchos y me piden fotos, yo encantada, dicen que se divierten con mi personaje y piensan que soy de otro país por la forma de vestir, hablar y les digo soy orgullosamente boliviana.

Fuente: eldia.com.bo