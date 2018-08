Gilbert Álvarez cuenta los detalles de su début en el fútbol árabe

El jugador boliviano Gilbert Álvarez, que milita en el club árabe Al-Hazm Rass, debutó hoy con un empate sin goles y de visitante ante Al- Wahda, en arranque de la Liga de Arabia Saudí.

“La verdad, el primer tiempo (me sentí) un poco incómodo por el tema de que los compañeros, no me conocían mucho”, manifestó Álvarez en contacto con Los Tiempos desde la ciudad de Buraydah.

El cruceño figuró como parte del once titular para el cotejo que se desarrolló en el estadio Rey Abdullah.

“Jugar de titular no iba a ser fácil porque no sabía cómo jugaban (los compañeros), pero después me fui sentando y fue un partido bueno. Debutamos contra un gran equipo y de visitaempatamos”, contó apenas finalizó su encuentro.

Pese a que las tribunas estaban un tanto vacías, el exjugador de Wilstermann señaló que los hinchas que acuden son “bullangueros” y apoyan todo el tiempo.

Álvarez entrenó cuatro días, con sus compañeros de equipo, antes de su estreno y se encuentra en una etapa de adaptación.

“La verdad los primeros días cuesta mucho porque ves cosa diferente a lo acostumbrado, pero vamos bien cuando venís con una idea y las gana de que las cosa te van a salir bien no hay excusa de nada”, expresó y señaló que se encuentra feliz tras jugar sus primeros 90 minutos en el fútbol árabe.

El siguiente cotejo del club de Álvarez está programado para el jueves 13 de septiembre a las 11:50 (HB).

Su familia

El goleador emprendió esta nueva etapa de su carrera el fin de semana y por el momento su familia se quedó en Bolivia mientras terminan su papeleo para reencontrarse.

“La verdad extraño a mi familia porque ella es mi motivación fuera de la cancha, pero ya falta poco para que estén conmigo, gracias a Dios”, confesó.

La Selección nacional

Álvarez manifestó que está feliz y motivado tras ser convocado por el DT, César Farías, para los partidos amistosos internacionales de la Selección nacional, que disputarán en septiembre frente a Arabia Saudita y posiblemente el combinado de Birmania.