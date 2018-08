Gillian Anderson aprueba con sobresaliente en su primera aventura como diseñadora de ropa

Aunque ella fuera Dana Scully, esto no es un ‘Expediente X’, sino solo un adelanto de la colección cápsula que pronto saldrá a la venta.

Salvo contadas excepciones (y con excepciones nos referimos básicamente a Rihanna), cuando un celebridad decide probar suerte en cualquier disciplina ajena a aquella a la que le debe su fama el resultado suele ser decepcionante. Sobre todo cuando se trata de aventuras empresariales que se adentran en mundos que no están demasiado conectados entre ellos. Porque claro, no es lo mismo que un actor se ponga detrás de la cámara o que una cantante logre un papel protagonista en una película musical que, por poner un ejemplo, la estrella de una serie se convierta en una diseñadora de moda respetada.

Pero hasta en esto hay excepciones que confirmar la regla. Total, si Victoria Beckham logró que nos olvidáramos de que una vez fue la componente más sosa de las Spice Girls, ¿por qué Gillian Anderson, la legendaria agente Scully de Expediente X, no iba a tener la misma suerte diseñando su propia linea de ropa?

Eso es lo que debió pensar la propia Anderson, que si bien ha demostrado con creces que no tiene miedo a aceptar papeles radicalmente opuestos al de aquella famosa agente del FBI como el de la detective Stella Gibson en The Fall o la mismísima Margaret Thatcher en The Crown; tenía todo el derecho a rechazar la propuesta que le hizo la firma británica Winser London para crear una colección cápsula que llevara su firma. Cualquiera en su piel sentiría miedo ante tal desafío. ¿Pero cómo va a tenerlo alguien que se ha pasado media persiguiendo monstruos junto a Fox Mulder?

“Estoy entusiasmada de poderos presentar por fin la nueva colección de ropa que he diseñado”, anunciaba por sorpresa la actriz en su cuenta oficial de Twitter avisando que a lo largo de esta semana iba a compartir algunas de las prendas que estarán a la venta a partir de septiembre y para cuya promoción ella misma ha ejercido de modelo. Porque esta es otra hazaña a tener en cuenta: Cindy Crawford y Claudia Schiffer ya no son las únicas que se atreven a posar así superados los 50.

El resultado de esta colaboración, a juzgar por lo poco que hemos visto hasta ahora, es espectacular. Además la propia Anderson se encarga en cada publicación de explicar desde un punto de vista personal por qué ha diseñado lo que ha diseñado, como cuando hablaba de que un jersey en concreto “es cortito porque yo soy muy pequeña y me gusta que queden ajustados a la cintura” o d ese abrigo “que parece casi un vestido y por lo tanto lo puedes usar con trajes de fiesta o simplemente llevando unos vaqueros”. Vamos, que algo nos dice que esto no va a ser una colaboración temporal.

