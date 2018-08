Gobierno acepta someter las cifras del INE a auditoría internacional y critica a los empresarios privados

La Paz / Oxígeno

El ministro de Economía, Mario Guillén, aseguró hoy que no rechazará que se haga una auditoría internacional a las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) respecto al crecimiento económico del país y aseguró que las dudas y cuestionamiento de los empresarios privados solo responden a un postura de no querer “compartir sus riquezas” con el pago de un segundo aguinaldo.

En conferencia de prensa, Guillén aseveró que si los empresarios privados quieren contratar una auditoria externa para verificar los datos del INE “no vamos a rechazar”, pero recordó que ya existen tres organismos internacionales que revisan los datos del crecimiento económico boliviano.

En ese sentido, Guillén afirmó que la recopilación de datos para construir el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país viene de datos que el INE recolecta no solo de fuentes públicas, sino también de los datos que manejan los propios empresarios privados.

Por otro lado, el Ministro de economía también cuestionó la postura de los empresarios privados y los acusó de tratar de forzar dudas del crecimiento económico con el único objetivo de no pagar el segundo aguinaldo.

“Los reclamos de los empresarios privados no tiene bases técnicas, solo quiere dudar de las cifras para cuestionar el pago del segundo aguinaldo. Ponen en duda las cifras porque no quieren compartir sus ganancias y no quieren pagar el segundo aguinaldo”, señaló.