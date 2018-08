Gobierno defiende sus empresas y ve mala intencionalidad en críticas

El Gobierno se pronunció, luego de que se conociera que 11 empresas del Estado registraron una pérdida de Bs. 1.966 millones, entre 2007 y 2016, de acuerdo con un informe del Cedla.

Miguel Ángel Melendres







La directora de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Verónica Ramos, defendió la situación de las empresas públicas, que generaron Bs 42 mil millones, y lamentó las críticas en contra.

“Para hacer un análisis de nuestras empresas, no se consideran los tiempos de vida, el ciclo productivo, el tipo de sector. No hay empresas que en dos años hayan recuperado su inversión. Muchas de las empresas aún no han iniciado su etapa productiva. Por lo tanto, vemos una intencionalidad de desacreditar los resultados de nuestras empresas, en los análisis”, manifestó la autoridad en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.

La declaración se realizó luego de que se hiciera conocer que 11 empresas del Estado registraron una pérdida de Bs 1.966 millones, entre 2007 y 2016, según un estudio de los emprendimientos empresariales del proceso de cambio, realizado por Julio Linares Calderón, consultor del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).

El estudioso dijo que los resultados que muestran las estatales dan la razón a los prejuicios sobre la existencia de las empresas públicas, pues muestran repetidos fracasos.

Fuente: eldeber.com.bo