Gobierno dice que incremento en la producción de coca ‘no es desmesurado’, aunque admite que ‘aflojó’ en la erradicación

El Gobierno de Bolivia aseguró este miércoles que el incremento en 2017 de 1.400 hectáreas de los cultivos de la hoja no es desmesurado si se compara con otros países como Colombia, sin embargo, admitió que “aflojó”, es decir, atenuó las tareas de erradicación de la coca excedentaria en el país.

La postura fue fijada por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, en una entrevista que concedió a la radioemisora Panamericama y cuyo contenido fue compartido por el Ministerio de Comunicación.

“El informe de la UNODC expresa el control que asumimos como Gobierno y como Estado, evidentemente hay una intención de crecimiento de áreas de cultivos de coca, pero el crecimiento es absolutamente limitado”, señaló la autoridad

A su juicio, “tenemos un margen de control sobre el cultivo de la hoja de coca, porque el crecimiento no es desmesurado como en otros países, en Colombia por ejemplo si hacemos comparaciones, de 146.000 hectáreas han crecido a 214.000 hectáreas, un crecimiento de aproximadamente 25 al 30%”.

En 2017, la cantidad de cultivos de hoja de coca en Bolivia subió en 6% en comparación con el año anterior, según el último informe de Cultivo de Coca presentado hoy en La Paz por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC) y el gobierno de Bolivia.

En este período, la superficie cultivada aumentó en 1.400 hectáreas (ha), de 23.100 hectáreas en 2016 a 24.500 hectáreas en 2017. La mayor parte del incremento se dio en la zona del Trópico de Cochabamba.

“Se estableció también que cuando se afloja la racionalización, la erradicación, es decir, los procesos de control de la hoja de coca de los cultivos en la producción, cuando se afloja estos procesos, hay crecimiento de los cultivos de la hoja de coca; por ejemplo, estos últimos años hemos erradicado menos cultivos de coca, por tanto han crecido”.

La Ley General de la Coca 906 promulgada en noviembre de 2017 validó un cultivo del vegetal de hasta 22.000 hectáreas: 14.300 para la región de los Yungas de La Paz y 7.700 para el trópico de Cochabamba.

De acuerdo a los datos de la UNODC, los cultivos en los Yungas paceños aumentaron de 15.700 (2016) a 15.900 hectáreas (2017), mientras que en el Trópico de Cochabamba de 7.200 (2016) a 8.400 hectáreas (2017).

“Por tanto, este margen que se nota como crecimiento en 1.400 hectáreas se habría dado porque no hemos dado énfasis en el trabajo de la erradicación y la racionalización. Por eso el delegado de la UNODC nos recomendó esta mañana que tenemos que seguir trabajando en aspectos de control de limitación de cultivos de la hoja de coca en cuanto determina la Ley 906 y su correspondiente reglamento”.

El Gobierno de Bolivia informó sobre un aumento en las actividades de racionalización y erradicación, de 6.577 a 7.237 hectáreas. Alrededor del 78 por ciento de estas actividades se llevaron a cabo en el Trópico de Cochabamba, el 18 por ciento en los Yungas y el Norte de La Paz y el 4 por ciento en los departamentos de Santa Cruz y Beni.

“Es muy importante y creo yo lo que se puede sacar de todo esto es que como Gobierno y como Estado tenemos el control de los cultivos y todo el proceso que corresponde a la hoja de coca”, insistió Cocarico, no obstante, admitió “que desgraciadamente no podemos cumplir con compromisos, porque hay algunos compañeros, como en La Asunta, que no entienden esta situación y generan procesos de violencia”.

El viernes 17 de agosto, durante una intervención en la zona que mencionó Cocarico, dos oficiales de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que erradica y racionaliza cocales fueron heridos por impactos de bala y al menos 11 personas fueron detenidas por sospecha de pertenecer a un grupo de resistencia armada, informó el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz