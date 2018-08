Gobierno pide procesar a cocaleros por ‘sedición’

Romero insta a que exista la máxima pena contra los autores materiales e intelectuales de los hechos de violencia en La Asunta. Hoy se aprehendió al dirigente de Adepcoca

Jesús Reynaldo Alanoca Paco







El Gobierno considera que ya no se está frente a una organización social, sino ante un grupo criminal. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que pedirán procesar por sedición a los autores intelectuales y materiales de la emboscada a fuerzas de erradicación en La Asunta.

La autoridad explicó que quienes sean aprehendidos enfrentarán cargos por conformación de organización criminal, tentativa de asesinato, lesiones graves y gravísimas y porte ilegal de armas.

Conoce más I Dirigente de Adepcoca se entrega a la Policía y niega vínculos con hechos en La Asunta

“De no haber sido por los chalecos antibala y por los cascos, estaríamos hablando de seis bajas, es algo muy grave. No vamos a retroceder en esta lucha contra la criminalidad, ya no estamos en presencia de la acción de una organización social, estamos en presencia de una organización criminal que utiliza armas de guerra”, sostuvo el titular de Gobierno.

Reportó un “avance significativo” en la investigación y enfatizó que piden la máxima sanción contra los autores del ataque a los uniformados de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). “No importa, pueden hacer marchas, no vamos a retroceder”, garantizó.

Lea también I Policía presenta video de la balacera en La Asunta

“Los grandes resultados que hemos logrado en materia de lucha contra el narcotráfico no los vamos a negociar con nadie (…) Si hay gente dispuesta a matar, es por algo, está ocultando algo muy grande. Tenemos testimonios que hay colombianos, está en investigación”, concluyó.

Fuente: eldeber.com.bo