Gobierno reacio al cobro de tributos a millonario negocio de los cocaleros

El Gobierno de Evo Morales no aplicará impuestos al sector cocalero, pese a que es una actividad muy rentable.

Gobierno reacio al cobro de tributos a cocaleros

Analista afirma que actividad es rentable

El sector genera 300 millones de dólares al año, por lo que siendo rentable está fuera de las concesiones de la Ley Tributaria • Un documento de la UMSA señala que en Bolivia existen 42.000 cocaleros, de los cuales 35.000 se encuentran en los Yungas paceños y 7.000 en el Chapare

COCALEROS GENERAN MILLONARIOS INGRESOS PERO NO TRIBUTAN AL ESTADO.

El Gobierno no aplicará impuestos al sector cocalero, pese a que es una actividad muy rentable. Al respecto, el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, arguyó que su despacho “se encuentra en un trabajo permanente” y que tal posibilidad será aplicable, “paso a paso, en función de la capacidad del sector”. Sin embargo, para el economista Julio Alvarado, la producción y comercialización de coca general tiene un movimiento de –al menos– 300 millones de dólares anuales en Bolivia.

Esa declaración fue efectuada la noche del domingo, en un programa del canal televisivo Abya Yala, donde con especialistas consideró las implicaciones del “perdonazo” tributario que anunció el Gobierno la semana pasada y cuyo anteproyecto fue remitido a consideración de la Asamblea Legislativa.

El Viceministro se mostró renuente para aplicar impuestos al sector cocalero en el corto plazo, en tanto, que el economista Alvarado sostiene que este sector genera al año 300 millones de dólares.

IGUALDAD

JOHNNY MORALES, VICEMINISTRO POLÍTICA TRIBUTARIA.

Morales argumentó su posición, invocando el principio de igualdad, consagrado en el artículo 323 de la Constitución y dijo que, en función de su capacidad económica, los sectores económicos no pueden ser obligados a pagar tributo al Estado.

Tal artículo refiere que, “la política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria”.

Alvarado dijo que el problema radica en que todos los sectores económicos deben tributar y que los cocaleros tienen capacidad económica y resulta que el Gobierno los exime de sus obligaciones impositivas. El analista citó el artículo 108 de la Carta Magna, que señala en su inciso séptimo que son deberes de bolivianas y bolivianos “tributar en proporción a su capacidad económica, conforme a ley”.

LEY DE LA COCA

En 2017, el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, defendió la anulación del cobro de impuestos a los cocaleros en la nueva Ley General de la Coca, que amplía la siembra de 12.000 a 22.000 hectáreas de cultivos, de las cuales14.300 serían en la región de los Yungas La Paz y 7.700 en el trópico de Cochabamba.

Un documento publicado por el repositorio de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) indicó que tal medida supone un aumento de casi el doble de las hectáreas de producción del país, ya que la actual Ley antidrogas de 1988 autorizaba el cultivo de 12.000 hectáreas de coca, misma que indica que fue para tranquilizar al sector cocalero de los Yungas, que se opusieron al tributo; “indicando que después trabajarían el tema de impuestos, porque no era conveniente tratarlos en ese momento por el conflicto, pero hay que discutir, tenemos que ver si el impuesto será al productor o al comercializador”, dijo Cocarico a un matutino de Santa Cruz.

El documento de la UMSA señaló, a su vez, que “se puede evidenciar que en Bolivia existen sectores que no pagan impuestos, de acuerdo al ingreso y actividad a la cual se dedican, apoyándose en las leyes 843 y 2492, que son la base de todo el andamiaje tributario en Bolivia, el que no contempla ningún impuesto que grave a la producción y/o comercialización de la hoja de coca, pese a que es un sector que no tributa y es rentable.

COSECHA DE COCA ES CUATRO VECES/AÑO

* La publicación del repositorio de la UMSA explica que los cocaleros sólo pagan Bs 5.- por “tambeaje”, es decir, por tambor de coca que contiene 50 libras de coca cuando ingresa a los mercados legales, a través de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin).

* Según esa misma fuente, el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral dio cuenta que en el país el número de cocaleros superaría 42 mil, de los cuales alrededor de 35 mil pertenecen a los Yungas paceños y unos siete mil al trópico cochabambino; teniendo cada uno de ellos un ingreso trimestral que bordea los 12 mil bolivianos por la venta de un cato de coca, actividad desarrollada cuatro veces al año y que genera una rentabilidad anual de 48 mil bolivianos por cocalero.

* En contraparte, un ciudadano promedio en el país que percibe el salario mínimo nacional (2.000 bolivianos) apenas logra generar por año 24.000 bolivianos, agrega.

El Diario / La Paz