Gonzales: “Esperemos ordenar todo y volver, vamos a estar atentos”

El ahora expresidente del Senado anticipa que dormirá hasta tarde y disfrutará de su familia. No sabe en qué puesto retornará al Gobierno y agradece la confianza depositada

Abrazó a todos los que pudo. Su despedida fue emotiva, eso quedó plasmado en las lágrimas de algunas de sus compañeras. José Alberto ‘Gringo’ Gonzales, fiel a su estilo, irrumpió en la sesión del Senado para despedirse, mientras que su bancada depositaba su confianza en su sucesor Miltón Barón.

El ahora extitular de la Cámara Alta dice que lo primero que hará es devolverle a su familia las largas ausencias que tuvo en estos casi cuatro años al frente de esa instancia del Legislativo. Apuesta por dormir hasta tarde y desayunar a las 10:00. “Esperemos ordenar todo lo que tenemos que ordenar y poder volver (al Gobierno) en ese tiempo (dos semanas). Vamos a estar atentos a ver qué pasa”, confirmó.

“Por ahora ir a mi casa, dormir hasta tarde, tomar desayuno a las 10:00 de la mañana, cosas que ustedes (periodistas) no pueden hacer (carcajadas). Dormir un poco, disfrutar de la esposa, del nieto”, explicó visiblemente emocionado, aunque sin perder la sonrisa que lo caracteriza.

Explicó que si bien habló con el primer mandatario, aún no se definió el cargo que irá a ocupar. “Tengo al presidente Evo Morales como alguien al que aprecio demasiado y quiero, en lo posible, poder acompañarlo”, destacó.

También se sinceró. Admitió que entre los momentos difíciles que le tocó vivir estuvo el juicio de responsabilidades contra el exmagistrado Gualberto Cusi. “Ha sido un momento muy doloroso, muy complicado, me di cuenta que yo no estaba preparado para ser juez”, relató, lamentando, además, que no se pudiera aprobar el nuevo Código Penal.

No dudó al hablar de lo mejor. El viaje a los puertos de Chile en julio de 2016, con el entonces canciller David Choquehuanca, cuando ante cierto maltrato de un funcionario de la vecina nación dijo: “El 80 por ciento de su sueldo, ¿Sabe quién se lo paga? Bolivianos, bolivianos pagan, acá, el 80 por ciento de su sueldo. Entonces, usted nos va a tratar con respeto, ¿de acuerdo?”.

Agradeció y resaltó la colaboración que tuvo por parte de la actual presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. “Agradezco todo su cariño, su acompañamiento”, manifestó, recordando todas las horas de trabajo que sumaron.

“Ha sido una decisión que probablemente, en el ámbito político, sea un poco rara porque, normalmente, uno termina pelándose, lanzándose cosas, pero nosotros nos vamos tranquilos”, concluyó quien, por estos días, será un ciudadano más.

