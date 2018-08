Ya no te hará falta un título universitario para trabajar en empresas como Apple, Goole o IBM, entre otras, según ha revelado Glassdoor, un portal especializado en la búsqueda de empleo y relacionada de manera estrecha con el sector tecnológico. Estas empresas forman parte de otras quince que han decidido dar el paso de no valorar la formación universitaria como requerimiento indispensable para optar a un puesto de trabajo de calidad.

Una medida que llega tras mucho tiempo viendo aumentar esta tendencia entre las empresas a nivel mundial, pero de manera muy especial en Silicon Valley, la cuna de la tecnología y el espacio físico en el que se junta la flor y nata de aquellos que trabajan en crear muchos de los productos de hardware y software que luego son utilizados por millones de personas alrededor del globo. Supone un hito en el espíritu progresista y la filosofía startupera de estas gigantes del sector tecnológico, que si bien ya contaban con procesos de selección notablemente diferenciados con el de otras compañías, ahora hacen efectivo de forma patente su rechazo a los títulos como vara de medición.

Más títulos no siempre es mejor

La dicotomía entre los títulos y la calidad del desempeño que una persona pueda llevar en una empresa, que ha situado muchas veces a los primeros por encima de factores como la experiencia o las habilidades personales, parece tener los días contados. A pesar de esto, “las calificaciones académicas se seguirán teniendo en cuenta y, de hecho, seguirán siendo una consideración importante al evaluar a los candidatos en su conjunto”, aseguran desde Ernst and Young, una de las compañías que adopta esta medida. Sin embargo, “ya no serán una barrera para poner un pie en la puerta”, declaran.

Una excelente noticia para aquellas personas que no pueden permitirse a la universidad, que no pueden hacerlo por su situación personal o, directamente, no quieren invertir su tiempo en ello. “Cuando miras a las personas que no van a la escuela y hacen su propio camino en el mundo, ves que son seres humanos excepcionales. Y deberíamos hacer todo lo posible para encontrar a esas personas”, ha manifestado el antiguo responsable de recursos humanos de Google.

A las mencionadas empresas se suman también nombres como las conocidas Starbucks o Chipotle, la editorial Penguin Random House, las cadenas de venta Costco Wholesale y Whole Foods o la hotelera Hilton, además de Publix, NordstromHome Depot, Bank of America y Lowe’s.

