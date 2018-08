Hermosa confirma lo evidente: Kjarkas son “evistas”, rechaza el 21F y ataca a Mesa

El líder del grupo Los Kjarkas, Gonzalo Hermosa, quien fue candidato a diputado por el MNR en 2002, ahora abunda en elogios a la gestión de Evo Morales y advierte “que si el siguiente mandatario es Carlos Mesa probablemente le vaya muy mal a Bolivia”, también arremete contra las plataformas ciudadanas que defienden los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, que dijo NO a la re-reeleción de Evo; el folclorista se adscribe al discurso del MAS y califica al 21F como “un engaño, una gran mentira” y no ahorra calificativos de condena contra los expresidentes de gobiernos anteriores. (eju.tv)

Gonzalo Hermosa con el presidente Morales en Ivirgarzama (Cochabamba) Foto ABI.

Hermosa defenderá a Evo: Nos metieron al baile, sacamos el pañuelo y hacemos el aro, aro

“A nosotros nos han metido al baile y si estamos en el baile sacamos el pañuelo, qué vamos hacer, sacamos y hacemos el aro, aro”, señaló.

La Paz, Urgentebo.- El líder del grupo Los Kjarkas fue entrevistado por el portal Urgentebo. En esta conversación, Gonzalo Hermosa hace un análisis del gobierno de Evo Morales, al cual defiende y destaca. Dice que el reconocido conjunto folclórico siempre estuvo con el pueblo, recupera alguna de las frases de su composición Bolivia y afirma que, como los han metido en el baile por su respaldo a la administración de Morales, “sacamos el pañuelo y hacemos el aro, aro”.

En la fiesta de celebración, de record de mandato en el Gobierno, los Kjarkas fue el grupo central del evento, y en ese contexto Hermosa aprovechó el micrófono para decir que Morales es un regalos de Dios.

¿Qué lo motivo a hacer esa declaración?

La historia y tantos presidentes que han empobrecido nuestra tierra boliviana, lejos de sacarla adelante, lo han sumido en el subdesarrollo. Haití y Bolivia éramos los países más pobres. Después de tantos malos presidentes, no sé cuántos, porque en cinco años creo que hemos cambiado como nueve presidentes, apareció uno, entre tanta arena una de cal por lo menos.

Un presidente que no duerme, que trabaja 20 horas un presidente que se preocupa de Bolivia, de hacer su progreso, de sacar al país de la monoproducción, del estancamiento, hace cientos de hospitales y casi más de 1.000 escuelas, que cada domingo se da el lujo de inaugurar tres, cuatro, cinco, obras nacionales y departamentales, ¿qué más uno quiere?

Que se lleve posiblemente el dinero, como dijo Tuto Quiroga que es un derroche; el derroche, posiblemente es mejor derrochar en Bolivia, (para Quiroga seguramente) es mejor derrochar en Panamá y en las Islas Caimán como siempre se ha llevado. Eso es lo que podría decir uno.

Yo me alegro que Bolivia haya crecido, de que tengamos úrea para exportar, mañana exportaremos electricidad, me alegra de que tengamos dobles carreteras, tengamos todas esas cosas, ¿a quién no le alegra?

En primer lugar yo no soy masista, yo no estoy afiliado al MAS; dos, no soy político porque he dejado la política; tres, yo simplemente soy un ciudadano bolivianos bien reconocido y bien agradecido a una persona que ha hecho bien a nuestra tierra boliviana, eso es simplemente.

Los Kjarkas es uno de los grupos folclóricos más reconocidos del país, ¿no teme que estas declaraciones les resten fanaticada considerando lo que ocurrió el 21 de febrero?

El 21 de febrero fue un engaño, una gran mentira, ¿acaso no se acuerda de la señora Gabriela Zapata? Que fue la que les dio los malos productos, porque realmente el pueblo se enoja y somos un pueblo realmente enojado porque lo que nos han vendido y nos han engañado con que la señorita esa manejaba todos los contratos internacionales; carreteras y demás grandes obras, ella es la que licitaba. Ella entraba al Palacio del Presidente, tenía un hijo que no lo quería ver, que no lo atendía etcétera, y esa mentira queda pues.

Al final fue simplemente una gran mentira, como la Guerra de Irak, igual, que llevaron millones de soldados y se destruyó Irak y se bajó inclusive a Sadam Husein y se los encarceló y se lo descuartizó a ese pobre, y fue una gran mentira. Las mentiras a mí no me gustan, yo soy del ama sua, ama llulla y ama quella, eso es lo más importante para mí, la mentira no es buena.

La única cosa que ganó en el 21F es la mentira. Sin embargo, hay un dicho bien claro: si ganaste con mentiras es mentira que ganaste, si ganaste con trampa te trampeaste, no ganaste, así es el asunto es una ley natural del género humano.

Le reitero la consulta, ¿no temen perder fanaticada?

Mira yo te voy a decir, ¿tenemos clases sociales verdad? Los de élite rara vez van a mis conciertos, a mí ¿qué me puede influir eso? Yo estoy con el pueblo, pueblo, y los folcloristas somos pueblo, simplemente la voz del pueblo.

El 21F es algo que le afecta al Presidente por las manifestaciones de los activistas, es algo que está aconteciendo, ¿qué nos puede decir al respecto?

Eso es lo que piensan, eso es los que hacen la guerra cibernética, a nosotros ya nos han atacado como cinco veces y los Kjarkas no somos de los que nos agachamos y mostramos el trasero. No somos, nunca seremos, por lo menos Gonzalo Hermosa nunca fue y nunca doblará su hombro, ese es el asunto.

Evo Morales tendrá sus defectos, los que están en esa guerra cibernética, esa guerra sucia, que lo hagan. A nosotros nos han metido al baile y si estamos en el baile sacamos el pañuelo, qué vamos hacer, sacamos y hacemos el aro, aro.

¿Ésta es una postura personal? O es compartida también por el resto de los Kjarkas.

El conjunto Kjarkas es del pueblo y lo que el pueblo dice que está bien, está bien, ¿entiendes? Su líder siempre ha sido Gonzalo Hermosa, ¿no escuchan el tema Bolivia? Quiero pegar un grito de liberación después de siglo y medio de humillación. Lo humillante era nuestra historia y la parte política siempre ha sido el bolsillo roto de los bolivianos, el bolsillo agujereado, de donde ponías las monedas y caían en el camino.

¿Antes no había instituciones, no había gobernantes?

Gobierno han habido, pero gobiernos que se llevaban el dinero, ¿eso está bien? Ha habido gobiernos, inclusive ha habido golpes de Estado, tal vez no lo recuerdes tú, pero si ha habido, este pobre país era (retrasado) por eso dice en Bolivia: después de siglo y medio de humillación.

Si hablaríamos de presidentes, muy pocos van a tener la nota regular o alguno bueno que puede surgir por ahí, puede ser tal vez Linares o algo por el estilo, los demás siempre se han movido por castas sociales, castas sociales que han gobernado toda su vida, si entraba uno u otros siempre las mismas castas en el poder, ese es ese asunto, con Bolivia empezamos los Kjarkas y Bolivia seguiremos cantando hasta que dejemos el poncho y la guitarra.

¿Se debe respetar el resultado del referendo del 21 de febrero, en el cual la mayoría del electorado dijo no a una tercera reelección?

El problema es que aquí había una cosa engañosa, era para no modificar un cierto artículo de la Constitución, ahora yo te pregunto: ¿se modificó? No se modificó porque ganó el no, así bien claro. Pero no hay que hacer esa jugada engañosa de palabras, si se modificó quiere decir que Evo Morales nos engañó a todos, ese es el asunto. Si tú me demuestras que ese artículo se modificó, bueno quiere decir que lamentablemente, como tú dices, Evo Morales no hizo caso al pueblo, a su gente, al boliviano. Eso (la consulta) era para modificar, modifique, ¿usted cree que conveniente modificar o no modificar? Dijeron no, no se modificó, yo no he visto que se modificó.

Hermosa ratifica elogios a Evo y ahora ataca a Carlos Mesa

Llama vagos a quienes lo critican

Erbol / La Paz

El líder de los Kjarkas, Gonzalo Hermosa, contraatacó después de la ola de críticas que recibió en redes sociales por haber dicho que Evo Morales es un regalo de Dios.

El músico, en entrevista con Red UNO, no sólo reiteró que el presidente es un enviado divino, sino que además criticó a Carlos Mesa si es que asume la presidencia y calificó de vagos a quienes lo “molestan” en redes sociales.

El pasado sábado en el festejo por el récord de mandato de Morales, Hermosa junto a los Kjarkas dijo que Morales era un regalo de Dios y que no permitiría que los “holgazanes” que lo critican, vuelvan al gobierno.

Hermosa se ratificó en su afirmación. “Dios se ha acordado por fin de los bolivianos y nos mandó a Evo Morales. De tantos malos presidentes, bueno Dios nos ha mandado por lo menos uno que ya se ha preocupado, que no duerme sino pensando en Bolivia”, dijo.

Para el líder de los Kjarkas, quien fue candidato a diputado por el MNR en 2002, Morales es uno de los mejores presidentes que jamás se va a tener en Bolivia, y advirtió que si el siguiente mandatario es Carlos Mesa probablemente le vaya muy mal país

“El que viene si es Mesa, yo lo conozco a Mesa, posiblemente nos vaya muy mal”, manifestó.

Hermosa dijo que no busca un cargo político ni es masista. Reprocho el “ataque cibernético” en su contra.

“Los que están en este momento molestando son unos vagos que se dedican a hacer su ataque cibernético a los Kjarkas. A nosotros no nos interesa, nosotros no vivimos ni del gobierno ni de estos señores”, aseveró.