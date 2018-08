Histórica medalla presidencial de Bolivia estuvo 27 días fuera del Banco Central

La robaron y la devolvieron.

Del 12 de julio hasta el 5 de agosto de este año no se sabe de forma oficial dónde se encontraba la medalla presidencial, en poder de quién y bajo qué objetivos. El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Pablo Ramos confirmó que fue sacada de bóvedas la fecha mencionada con el compromiso escrito de que ese mismo día debió ser devuelta, obligación no cumplida hasta el miércoles 8 de agosto cuando fue recuperada junto a la banda presidencial, después de una travesía donde la joya fue llevada de un prostíbulo hasta una iglesia,y finalmente devuelta a su custodio.

Luego de bochornoso incidente oficial, Pablo Ramos afirmó:

“Medalla presidencial estuvo 27 días fuera del Banco Central”

• Fue sacada de la bóveda el 12 de julio y devuelta el miércoles 8 de agosto pasado, después de que ladrones la tomaran de la zona 12 de Octubre, debido a un descuido en el protocolo oficial • La ministra de Comunicación Gisela López dijo que la norma establece que la Casa Militar tiene a su cargo la custodia de la medalla heredada a Bolivia por el libertador Simón Bolívar

IMAGEN DE LAS JOYAS PRESIDENCIALES TOMADA EL PASADO 22 DE ENERO.

La Paz / El Diario.- Según confirmó ayer el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos, la medalla presidencial fue sacada de la bóveda del Banco Central el 12 de julio y tras 27 días, (después de ser robada y devuelta por los ladrones), recién fue depositada el miércoles 8 de agosto.

“La medalla fue retirada el 12 de julio, cumpliendo los protocolos que son muy rigurosos en el Banco Central”, dijo Ramos a la prensa.

Asimismo remarcó que la recepción y devolución de la Medalla Presidencial se realiza en estricto cumplimiento del reglamento de valores en custodia, aprobado por una resolución de Directorio en mayo de 2018.

Es así que la firma del acta de retiro de la medalla fue realizada el 12 de julio y “tenía que retornar, pero no está (…) indicaron que se quedaría hasta la fiesta patria”, agregó Ramos.

El 5 de agosto, el presidente Evo Morales publicó un video, en el que luce la joya del Estado boliviano y su banda en un mensaje al país. Fue la primera imagen pública del interior del nuevo Palacio de Gobierno.

El exembajador Gustavo Aliaga explicó que de acuerdo al Decreto Supremo Nº 27227, aprobado en el gobierno de Carlos Mesa, la medalla del libertador Simón Bolívar se debe utilizar sólo en el aniversario del país, en transmisiones de mando presidencial y en actos protocolares cuya importancia la justifique; calificó de “irregular” el hecho de haber sacado del Banco por tanto tiempo esta joya del Estado.

Mientras el ministro de Economía, Mario Guillén, anunció que pedirá un informe al Banco Central para constatar si se cumplieron los protocolos de custodia, la titular de Comunicación, Gisela López, afirmó que “la norma establece que la Casa Militar tiene a su cargo la custodia de la medalla heredada a Bolivia por el libertador Simón Bolívar cuando sale de la bóveda del Banco Central para actos oficiales en los que el primer mandatario debe lucir esa joya”.

Misterio

En 27 días no se supo de la medalla presidencial

• En el transcurso de ese tiempo la reliquia fue utilizada para un video en instalaciones del nuevo edificio del Órgano Ejecutivo. El 5 de agosto, el presidente Evo Morales publicó un spot donde luce la joya y su banda.

MEDALLA PRESIDENCIAL.

La autoridad remarcó que la recepción y devolución de la medalla presidencial se realiza en estricto cumplimiento del reglamento de valores en custodia, aprobado por una resolución de Directorio en mayo de 2018.

NO RETORNÓ

En el caso del incidente del miércoles, Aliaga señaló que se tiene que precisar cómo y quién sacó la joya el pasado 12 de julio. “Yo no creo que el teniente la haya sacado, la ha sacado algún jefe de la Casa Militar (en este caso) el decreto señala que la responsabilidad recae en el Ministro de la Presidencia y en el jefe de la Casa Militar”, afirmó Aliaga.

“¿Qué cosa había el 12 de julio? Se preguntó. No había absolutamente nada, ningún acto protocolar”, se respondió a sí mismo a tiempo de precisar que “esa medalla solamente es para el Presidente elegido constitucionalmente, no para el presidente o presidenta en ejercicio cuando el Presidente no está”.

VIDEO

El 5 de agosto, el presidente Evo Morales publicó en las redes sociales un video donde emite un mensaje a los bolivianos. El spot fue grabado en instalaciones del nuevo palacio del Ejecutivo y el mandatario aparece bajando las gradas del hall central luciendo la medalla y banda presidencial. Tras suyo aparecen en escena varias personas, entre niños y adultos, varones y mujeres llevando en sus manos la Tricolor y la Wiphala.

COMPLEJIDAD

Ante versiones en sentido de que la Medalla Presidencial que fue devuelta recién el miércoles y que la misma no sería la original sino una réplica, Aliaga dijo que el diseño de la joya es de una complejidad que prácticamente es imposible producir una copia exacta.

“No se puede hacer una réplica. Es tan compleja la medalla (…) los engarces, la estructura de los laureles, es decir, es de una perfección asombrosa. (Por ejemplo) cuando uno ve los laureles puede apreciar que son de una perfección increíble. En cada hojita entra una chispa de brillante”, explicó Aliaga.

PRESIDENTE

Entretanto, el presidente Evo Morales, ayer lamentó la irresponsabilidad en este caso y pidió sanción ejemplar para los responsables de la custodia de la medalla. Horas después fue destituido el Jefe de la Casa Militar, general de Brigada, Alberto Mancilla Orellana, y enviado a la cárcel de San Pedro el teniente Roberto Juan de Dios Ortiz Blanco, quien llevó la reliquia a un burdel.

“No podía entender que algunos hermanos militares tengan la irresponsabilidad de perder la medalla presidencial, duele mucho, me dejaron sin medalla ayer”, manifestó Morales.

Al respecto, la diputada Jimena Costa, aseveró que la medalla no es de propiedad de Morales sino una joya que le pertenece al Estado boliviano.

“No son del Presidente (Medalla y banda), son símbolos presidenciales pero no son propiedad de un gobierno o un mandatario. Son propiedad del Estado boliviano razón por la cual no se puede disponer libremente de ellas”, dijo Costa.

La legisladora al igual que Gustavo Fernández también observó la tenencia irregular de la reliquia boliviana y se preguntó bajo qué criterios fue sacada el 12 de julio y por qué no fue devuelta el mismo día.

“No existía la posibilidad de que se mande una nota diciendo de que no las van a devolver y se queden con símbolos que son del Estado. Del 12 de julio al 5 de agosto, un día antes del Día de la Patria, no hubo ningún acto oficial de carácter estatal que haya demandado el uso de la medalla presidencial. Debían haber vuelto inmediatamente al Banco Central y no entregarle a un oficial para que se vaya por el mundo de fiesta con los símbolos en la mochila”, protestó.

MARIO GUILLÉN

Por su parte, el ministro de Economía, Mario Guillén, anunció que pedirá un informe al Banco Central para constatar si se cumplieron los protocolos de custodia.

“La autoridad tiene sus mecanismos y procedimientos, en base a ello nosotros como órgano rector vamos a pedir un informe y estableceremos si se han cumplido o no se han cumplido los procedimientos”, sostuvo.

El historiador Mariano Baptista Gumucio agregó que el valor económico de la medalla presidencial es de 250 mil dólares, sin considerar su valor histórico y simbólico.

Fernández agregó por su lado que la joya boliviana actualmente debería pesar 35.3 gramos tomando en cuenta que se le adicionó 30 centímetros a la cadena de oro y la placa de oro. Antes de esas adiciones en el gobierno de Jorge Quiroga pesaba 22.2 gramos según el diplomático.

El robo de la medalla y la banda presidencial se registró la noche del pasado martes, cuando el teniente que debía trasladar los símbolos a Cochabamba perdió el vuelo del avión y aprovechó esa situación para visitar prostíbulos de la ciudad de El Alto, dejando estacionado su vehículo en plena calle.

Los antisociales, identificados como peruanos, aprovecharon que el vehículo estaba estacionado sin ninguna persona, forzaron el seguro de la puerta y robaron de su interior una mochila que contenía la medalla y la banda.

Al día siguiente, los símbolos presidenciales fueron abandonados en el atrio de la iglesia de San Pedro de La Paz.

El símbolo más valioso de la vida independiente de Bolivia, la medalla presidencial fue sustraída y devuelta hace dos días. La importancia de esta joya y reliquia boliviana es invaluable ya que nace en agradecimiento a la contribución del nacimiento de la República al libertador Simón Bolívar, en 1825.

