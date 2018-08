Honor avanza las características del Honor 8X Max en imágenes promocionales

La semana pasada la marca china confirmaba que presentaría el nuevo Honor 8X el 5 de septiembre, pero este teléfono no llegaría solo. El nuevo smartphone de Honor estará acompañado la semana que viene por el Honor 8X Max, un phablet de gran tamaño y especificaciones de rango medio que ahora se deja ver en unas imágenes promocionales de la propia marca.

El fin de semana anticipábamos, gracias al paso del Honor 8X Max por un test de rendimiento chino, que el enorme phablet del fabricante contaría con un procesador Snapdragon 660, en su interior. Ahora es turno de echar un vistazo al diseño del smartphone gracias a las capturas filtradas de lo que parece ser la información que acompañará al móvil en su página de venta. Esto, al mismo tiempo, nos permite adelantar las características del Honor 8X Max.

Características del Honor 8X Max

El Honor 8X Max figura entre el catálogo del minorista online chino JD.com, que se muestra el teléfono desde todos sus ángulos por medio de sus render oficiales. Ello nos permite confirmar características clave como la presencia de una cámara doble dispuesta verticalmente en una de las esquinas de la carcasa trasera así como la presencia de un lector de huellas en este mismo perfil. También se confirma que el notch del dispositivo adquiere un forma de “gota de agua” que permite aprovechar de mejor forma toda la parte superior de la pantalla del smartphone.

Este notch queda incluido dentro de la enorme pantalla del teléfono que, según la nueva información, tendrá un tamaño de 7.12 “. La cámara frontal queda escondida dentro del mencionado notch mientras que el auricular permanecerá en el bisel superior. Este componente también hará el trabajo de un altavoz secundario para el sonido Dolby Atmos-ehnanced del que presume un Honor 8X Max cuyas características prometen más del 90% de relación entre pantalla-cuerpo, para un móvil del tamaño de un smartphone convencional de 6.3 “.

El nuevo dispositivo vendrá con una carga rápida de 18W que permite cargar el smartphone en 10 minutos para obtener un nivel de batería por encima del 30%. No es la carga super rápida de Huawei, pero no debemos olvidar que hablamos de un gama media. Ello se nota al descubrir que el conector del dispositivo es un Micro USB, y no un USB Tipo C como muchos podríamos esperar a estas alturas.

Según JD.comm Honor pondrá a la venta una variante con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento pero hay más modelos en camino que, según las fotos filtradas, se podrían comprar en color azul, negro y rojo. el próximo miércoles confirmaremos o desmentiremos todas estas características del Honor 8X Max.

Fuente > My Smart Price

Fuente: movilzona.es