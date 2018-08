Horóscopo de hoy 22 de agosto de Josie Diez Canseco

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: No insistas con problemas pasados y discusiones en las que quieres que te den la razón, así no terminarás con los conflicto de tu relación, hoy las cosas pueden cambiar si te muestras más flexible. Día muy atareado, de salidas para solucionar asuntos legales, después de muchas consultas y gestiones obtendrás resultados positivos y tranquilidad. Número de suerte, 6.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: No des tantas vueltas o perderás la gran oportunidad que tendrás de hablarle de tus sentimientos a la persona que te interesa, hoy puedes hacer realidad tus deseos si tomas la iniciativa. Etapa de consolidación profesional y económica, aunque también de espera, ten paciencia, lo que estás logrando tiene bases sólidas y cualquier contratiempo será superado. Número de suerte, 10.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Las cosas en tu relación de pareja no andan bien y eres tú quien más tiene que cambiar para que el amor se fortalezca, retoma los detalles que han quedado de lado y empezarán las mejoras. El problema laboral en tu trabajo continuará, trata de mantenerte al margen y no te verás involucrado en ninguna situación que te comprometa. Número de suerte, 19.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Hoy un asunto familiar podría enfrentarte a tu pareja, conversa y aclara las cosas para evitar malos entendidos que pueden provocar discusiones y hasta una separación. Tu eficiencia y experiencia serán tus mejores cartas de presentación para el trabajo que quieres conseguir, ten confianza en ti mismo y el puesto será tuyo. Número de suerte, 16.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Tu pareja reclama más atención y afecto, trata de dedicarle más tiempo o tu relación se enfriará y te pesará haber dejado que el amor termine. Hoy tendrás que ponerte fuerte con alguien que trabaja contigo, que con su desidia te esta perjudicando. Número de suerte, 21.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Disfrutas de estabilidad afectiva, la comprensión y tolerancia reafirman más los sentimientos, hoy será un día de romance y momentos inolvidables. Al fin tu esfuerzo empieza a darte frutos, tu economía experimentará cambios muy positivos que te darán bienestar. Número de suerte, 15.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Día de dudas que te inestabilizarán emocionalmente, trata de sobreponerte a los celos infundados y no dejes que la inseguridad te haga desconfiar de la persona que amas. Novedades positivas laboralmente, aunque tendrás algunos problemas para adaptarte finalmente lo lograrás y aprovecharás las oportunidades que llegarán. Número de suerte, 12.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Afectivamente estás pasando por pruebas que has ido superando, el fin de las dificultades está cerca, mantén la serenidad que has tenido hasta ahora y tu relación saldrá más fuerte que nunca de esta etapa. Negociarás un contrato con mucha habilidad, hoy llegarás a acuerdos fructíferos que te darán estabilidad laboral y económica. Número de suerte, 1.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Estarás muy sensible y receptivo a toda muestra de cariño, disfrutarás más que nunca de los pequeños detalles que el ser amado tendrá contigo. Hoy surgirán contratiempos en tu trabajo y te encontrarás con fuerzas y ganas de luchar, al finalizar el día todo lo tendrás controlado y resuelto. Número de suerte, 18.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: En el terreno sentimental serás tú quien marque las pautas, con cariño y habilidad lograrás que tu pareja acepte todas tus sugerencias y hasta tus caprichos. Empiezas a ver tus metas laborales cumplidas, es hora de retomar los proyectos personales, estás en un buen momento, de lucha e inspiración y puedes lograr lo que quieres. Número de suerte, 3.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Estás en un gran momento sentimental, tu relación te da muchas satisfacciones, hoy los mejores momentos del día te los proporcionará el ser amado. Serán doce meses en los que el éxito y la auto confianza irá aumentando, para poder desechar por completo tus constantes dudas. Numero de suerte, 9.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Tu relación ha entrado en una etapa de apatía en la que no pasa nada nuevo, pero hoy habrán novedades, tu pareja te dará sorpresas que le devolverá el romance y la ilusión. Cambios muy trascendentes a nivel laboral, si los afrontas con serenidad y reflexionando cada decisión que tomes, serán muy positivos para ti. Número de suerte, 13.

