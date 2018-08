Horóscopo de hoy 30 de agosto de Josie Diez Canseco

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Hoy el deber te obligará a cancelar tus planes sentimentales, tendrás que tener paciencia porque no podrás hacer nada para cambiar las cosas, pero no te preocupes tanto, esa persona comprenderá. Estarás lleno de compromisos y responsabilidades, tendrás que organizar muy bien tu tiempo para poder cumplir con todo lo que tienes que hacer. Número de suerte 2.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Tus asuntos amorosos se resolverán satisfactoriamente para ti, hoy tu pareja reconocerá que había perdido el control y se disculpará por sus actitudes y sus palabras. Tus superiores confían plenamente en tu capacidad y eso significará más responsabilidades, pero también mejor posición laboral y un aumento. Número de suerte 20.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: La oposición de algunos familiares a tu relación amorosa te mortificará mucho, no pierdas energías en discusiones ni aclaraciones, el tiempo será tu mejor aliado y terminarán aprobando tu elección. Excelente día para los negocios, participarás en una pequeña inversión que te dará ganancias sin que tengas que trabajar mucho. Número de suerte 3.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Tu relación sentimental no llena tus expectativas y las discusiones te inestabilizan, analiza bien tus sentimientos y podrás darte cuenta que sólo te unió a esa persona una atracción que ya está pasando. Haz a un lado el orgullo y pide favores, personas influyentes que conoces te pueden ayudar a conseguir un mejor empleo, no pierdas más el tiempo. Número de suerte 5.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Te haz estado preguntando si vale la pena insistir con una relación que no funciona, hoy analizarás tu vida sentimental con objetividad, te darás cuenta que si sigues así no encontrarás la felicidad y dejarás ir de tu vida a esa persona. Los éxitos laborales seguirán, trata de no vanagloriarte de tus logros para que la envidia no se convierta en un problema para ti. Número de suerte 17.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Día de sorpresas sentimentales agradables que terminarán con las tensiones de los últimos días, hoy revivirás el romance y la pasión que tanto extrañabas. Tus asuntos laborales y legales empiezan a solucionarse, estarás ocupado en gestiones y trámites que tendrán resultados positivos. Número de suerte 15.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Tienes que actuar con mucha prudencia y diplomacia, porque tu pareja se pondrá en una posición agresiva e irreconciliable, calla y espera, la crisis pasará y se mostrará muy arrepentida. Haz conseguido éxitos sin que tengas que esforzarte mucho, pero hoy te sentirás con más energías y empezarás con nuevos proyectos que le darán un ritmo mucho más ágil a tus planes. Número de suerte 6.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Te mostrarás más atrevido y seductor, tu pareja estará encantada y recuperarás el protagonismo que sentías que estabas perdiendo en su vida, no tendrás rivales por los que tengas que preocuparte. Revisa bien tus compromisos, no dejes pasar ningún pago pendiente porque tendrías problemas de cobros incómodos, evítate molestias. Número de suerte 14.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Tu relación sentimental está en su mejor momento, hoy pasarás por algunos problemas personales y tu pareja estará a tu lado como siempre, te sentirás comprendido y muy querido. No es un buen momento para realizar cambios en tu trabajo, podrían salirte mal y crearte problemas con tus superiores, planifica todo con más calma. Número de suerte 16.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Día de novedades en tu vida sentimental, la persona que te gusta al fin se animará a demostrarte su interés, te sentirás feliz y lleno de ilusiones. Económicamente no te confíes en la ayuda de las personas de tu entorno, porque no estarán en condiciones de apoyarte, empieza a buscar alternativas para ganar dinero extra, las encontrarás. Número de suerte 9.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Hoy conocerás a alguien que te atraerá mucho, no asumas actitudes interesantes para llamar su atención porque no te dará resultado, demuestra abiertamente tu interés y conseguirás lo que quieres. Surgirán desacuerdos y malentendidos con un compañero, acláralos antes de que se compliquen y podrás retomar tu trabajo tranquilo y en un ambiente agradable. Número de suerte 11.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Será un día tenso para tu relación sentimental, tendrás poca paciencia y discutirás por pequeñas cosas, trata de calmarte para evitar mayores problemas. Confía en tu criterio y podrás cerrar ese interesante negocio que te puede dar ganancias a mediano plazo, de lo contrario te confundirán los consejos y dejarías pasar la oportunidad. Número de suerte 20.

