Inclusión en el deporte. Conoce la Liga Gay de Costa Rica

El proyecto “Del clóset a la cancha” se volvió “trending topic” en Twitter, y ahora es una realidad costarricense, en donde homosexuales crearon la Liga gay de Fútbol 5.

Kevin González es el fundador de la Liga Gay de Costa Rica, que ha adquirido gran popularidad en muy poco tiempo, pues la iniciativa que inició con 18 participantes, ahora cuenta con más de 70 que se traduce en 6 equipos que alquilan 3 canchas. La mayoría de los participantes se identifican con la población LGTBIQ, mismos que le dieron nombre a la iniciativa: “Del clóset a la cancha”, este espacio es de gran importancia para ellos, ya que se está logrando romper estereotipos que alejan a ciertos sectores de la sociedad de practicar deportes de manera libre, pero sobre todo se busca promover la tolerancia y el respeto a las diferencias sociales.

En entrevista para CNN, González declaró lo rápido que creció la iniciativa. ““Creció, y lo volvimos ‘trending topic’ en Twitter. Cada vez suma más personas, más atención e incluso compañías. Pasó de una forma impresionante que yo no esperaba y aseguró que lo tiene muy entusiasmado saber que para muchos jugadores el rato funciona también como medicina para sanar heridas, porque durante los juegos de infancia y de adolescencia eran los jugadores débiles, los lentos y los malos, decidieron atender la convocatoria porque no los van a juzgar, no importa cuán bueno o mal jugador sea uno, y eso aleja el miedo”, sentenció.

El comité organizador se reúne los días miércoles y cada equipo va vestido de un color de la bandera de la diversidad, en donde se cobran costos operativos de un poco más de dos dólares para cubrir el uso de las canchas. Twitter sigue siendo la plataforma que impulsa esta iniciativa, ya que desde ahí se mueve la agenda de la Liga, se reciben solicitudes y se promueven actividades paralelas.

