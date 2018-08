Inversión minera se estanca y no hay renovación de reservas

Expertos ven que el clima para inyectar dinero es poco atractivo para capitales privados. En 2017, algo más de 258 millones de dólares fueron ejecutados.

Entre 2007 y 2017, la inversión privada en minería se estancó por la falta de incentivos de parte del Estado, situación que pone en riesgo la renovación de reservas, advirtieron expertos.

En 2017 el sector logró captar 258,6 millones de dólares capitales privados, según el reporte de Balanza de Pagos del Banco Central de Bolivia (BCB) y hasta el primer trimestre se atrajo apenas 3,5 millones de dólares.

En 2007 se reportó una inversión de 406 millones de dólares, principalmente privada, según el informe Inversiones y portafolios mineros, elaborado por el exministro de Minería Dionisio Garzón, con datos del Plan Sector Desarrollo Integral Minero Metalúrgico 2016-2020.

“La inversión privada en minería es básicamente nula en el país y no hay proyectos nuevos que se estén invirtiendo de empresas nacionales o de ultra mar, dependemos de la inversión estatal que no es mucha y es muy burocrática”, explicó.

Atribuyó la situación del sector a la aprobación de la Constitución Política del Estado (CEPE) en 2009 y la promulgación de la Ley Minera 553 de 2014, que priorizan la inversión estatal.

En su criterio, la normativa vigente sólo atrae a “capitales golondrina”, empresas que se asocian a pequeñas cooperativas que explotan minas durante un año para recuperar su capital y retirarse del país.

La legislación estipula que el Estado debe tener una participación de al menos 55% en las utilidades; los recursos mineralógicos no pueden ser inscritos como derechos propietarios a nombre de ninguna persona o empresa.

Por otra parte sólo rigen contratos administrativos y de asociación, los cuales no se transfieren, tampoco se heredan.

El riesgo que conlleva no tener fuertes inversiones es que las reservas mineralógicas tienden a disminuir y no reponerse. “Si no se reactualizan las reservas en la próxima década vamos a tener una minería chica y mayormente cooperativista”, advirtió.

Mientras tanto, el expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova, opinó que las inversiones privadas dejaron de llegar al país porque las empresas privadas no están dispuestas a afrontar la inseguridad jurídica.

Destacó que la única entidad que puede garantizar la llegada de capitales es la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), mediante una sociedad con privados que les garantice áreas de exportación dónde ya comprobó la presencia de minerales.

Observó la mínima inversión que el Estado realiza en exploración de minerales y que se estima entre 15 a 20 millones de dólares anuales por yacimiento importante, cuando debería ejecutarse 100 millones de dólares.

Los dos expertos advirtieron que el marco legal favoreció la participación del Estado, que durante le última década no logró invertir al ritmo que requiere la exploración. En 10 años comenzará un declive de las reservas de minerales.

Proyectos Bolivia cuenta con 23 proyectos mineros, por un valor de 9,2 millones de dólares, según datos del informe Inversiones y portafolios mineros, elaborado por el exministro de Minería Dionisio Garzón. De ellos, 8 pertenecen a Comibol y 15 a Sergiomin.

En comparación Perú reportó que destinará 13.000 millones de dólares para seis proyectos mineros entre 2018 y 2019. Industrialización En el país el Gobierno impulsa la industrialización del litio y recientemente optó por Alemania para fabricar baterías.

