Jada Pinkett tiene una manera muy curiosa de lamentar la “dolorosa plaga de divorcios” a su alrededor

Bueno, alguna ventaja tendría que tener ser parte de una de las parejas más estables del Hollwyood.

Ya lo dice el refrán: cuando las barbas de tu vecino veas recortar, pon las tuyas a remojar. Pero por muchos divorcios que esté viviendo a su alrededor, a Jada Pinket Smith no le preocupa lo más mínimo que en el futuro ella y su marido Will Smith tengan que tomar una decisión tan dura. Más bien al contrario.

A punto de cumplir 21 años de casados, ambos actores se han consolidado como una de las parejas más estables y consolidadas de Hollywood. Y no precisamente por que hayan tenido más suerte que el resto de compañeros de profesión, sino porque como ella misma ha contado más de una vez, su matrimonio es algo que construyen día a día tomando decisiones que se alejan de lo convencional como la de ser una pareja abierta. Algo que escandaliza a muchas mentes bienpensantes pero que a ellos está demostrado que les funciona.s

Pero claro, una cosa es gritar a los cuatro vientos lo bien que funciona todo en tu relación, y otra muy distinta sería mirar por encima del hombro a todos aquellos que han tenido que pasar por un proceso de divorcio. Eso es algo que ni Jada Pinket ni nadie de su familia harán jamás, más bien al contrario. Y de esto no hay mejor prueba que el post que acaba de publicar en Instagram.

“Últimamente he tenido que ver un montón de matrimonios disolviéndose a mi alrededor, y es algo realmente doloroso”, escribía Jada en su perfil junto a una foto tomada por su hijo Jaden Smith en la que aparecen ella, su marido Will Smith, su otra hija Willow y también Trey, el primogénito de Will fruto de un matrimonio anterior. Vamos, la imagen de la perfecta familia moderna.

“Los matrimonios cambian todo el rato. A veces necesitas reinventarlos para salvarlos. Otras veces simplemente se acaban. Pero en cualquier caso, rezo porque todas las personas que están atravesando por esta situación tan dolorosa sean pacientes y que recuerden el amor que una vez tuvieron para no utilizar a sus “bebés” como armas arrojadizas”, concluía. ¿Es que nadie va a pasar esta publicación a Brad y Angelina para que tomen nota?

Sus palabras casan perfectamente con las que lanzó hace varias semanas, en las que explicaba las razones por las que la palabra ‘divorcio’ no iba a salir de su boca nunca. “Will y yo somos una familia que nunca va a desaparecer. Nunca, así que dejemos atrás toda esa mierda de lo que se supone que debe ser una relación o un matrimonio convencional porque yo voy a estar a su lado pase lo que pase”, explicaba. “Olvidemos las etiquetas típicas de marido, compañero, lo que sea. Al final del día, él es un hombre que sabe que puede contar conmigo para siempre. Punto”.

Declaraciones que el propio Will defendió días después en otra conversación en la que habló que cómo su éxito matrimonial residía en su decisión de huir de etiquetas que catalogaran demasiado el tipo de relación que tienen. “Ahora mismo preferimos referirnos a nosotros como compañeros de vida, que es lo que ocurre cuando entras en ese espacio en el que te das cuenta de que literalmente vas a estar con la otra persona el resto de tus días”, confesaba.

“Y aquí sí que no hay acuerdos que romper. No hay nada en el mundo, nada, que ella pudiera hacer que pudiera significar el final de nuestra relación. Ella va a tener mi apoyo hasta que muera y os aseguro que es fantástico llegar a esta fase en una relación”. Pues eso, que visto lo visto, nadie puede acusarles de mentir.

Fuente: revistavanityfair.es